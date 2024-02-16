Міністр закордонних справ Британії зійдеться у двобої з Лавровим в рамках зустрічі G20 у Ріо.

Новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон зійдеться у битві за Україну з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим в рамках можливої зустрічі G20 (Ріо-де-Жанейро) у вівторок, 20 лютого.

Цієї п'ятниці високі політики ЄС планують обговорити питання підтримки України під час Мюнхенської конференції з питань безпеки у Давосі, однак Росія там "непрохана гостя". Тож Давос може бути лише "розігрівом" перед "кричущою" битвою, яку планує розгорнути британська дипломатія проти Росії у Ріо, стверджує Politico.

Власне, таку думку ЗМІ висловив один високопоставлений британський урядовець. "Це буде кричущий поєдинок", - сказав він.

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Як відомо, наступного тижня у Ріо-де-Жанейро заплановані перемовини міністрів МЗС в рамках формату G20 і Лавров офіційно підтвердив, що на цей раз Росія буде присутньою, підкреслює видання.

Politico нагадує, що у листопаді 2023 року колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон здійснив "драматичне" повернення до уряду та обійняв посаду міністра закордонних справ. І хоча Лавров з Кемероном навряд чи матимуть офіційну зустріч у Ріо, британські урядовці не виключають перспективи, що між ними може відбутися коротка розмова десь у кулуарах G20.

Останні офіційні перемовини Лаврова з британським керівництвом можна в кращому випадку назвати "холодними", підкреслює ЗМІ: за кілька днів до вторгнення Росії в Україну колишня очільниця уряду Британії Ліз Трасс говорила з головним дипломатом РФ, проте тоді Кремль "вхопився за очевидну географічну плутанину", допущену Трасс під час розмови з Лавровим.

Повторний контакт між Росією та Британією стався через вісім місяців, коли наступник Ліз Трасс Джеймс Клеверлі засудив "викривлення, нечесність і дезінформацію" Москви на засіданні Ради Безпеки ООН. Проте тоді Лавров вже покинув залу, тож прямої розмови щодо України не відбулося.

Politico нагадує, що зараз, коли війна в Україні йде на третій рік, Британія змушена тиснути не лише на Москву, а й на українських союзників - США.

Наразі Америка висловлює більшу стурбованість через війну між Ізраїлем та терористами Сектору Гази, тож очікується, що Британія порушить "українське питання" на засіданні Ради Безпеки в Нью-Йорку та на зустрічі союзників по "Великій сімці", присвяченій черговій річниці вторгнення РФ.

Однак попередню "інтервенцію" Лондона щодо цієї теми все ж слід чекати раніше, вважає ЗМІ. Напередодні Мюнхенської конференції Кемерон вже запам'ятався різкими заявами, закликаючи інші країни продемонструвати "єдність" і та волю "довести справу до кінця". Наразі навіть на Даунінг-стріт дещо критикують Кемерона за відверті слова, стверджує ЗМІ. Водночас уряд Кемерона і прем'єр-міністра Ріші Сунак "йде в ногу з політикою", тож у Британії зберігається певний оптимізм щодо російсько-української війни та результату, який вдалося досягти Лондону тиском на Москву.

"Урядовці очікують, що Україна зможе експортувати весь свій врожай наступного року після того, як відтіснить російський флот у Чорному морі, і стверджують, що війна вже серйозно підірвала економіку Москви", - пише видання.

Зараз Британія зосереджується на нових санкціях проти РФ. Зокрема, на контролі над російським газом, металами та виробництвом. Раніше Кемерон вже закликав союзників збільшити оборонне виробництво, а британські урядовці обговорюють, чи можливо заарештувати російські державні активи для фінансування відновлення України.

Окрім цього, Лондон стурбований не менш важливим питанням: "Що станеться, якщо Дональда Трампа буде обрано новим президентом США?".

Лідер республіканців Трамп цього тижня висловився, що він "заохочуватиме" Росію нападати на країни-члени НАТО, якщо ті не будуть сплачувати свій оборонний внесок в Альянс. Це викликало типову стриману реакцію з боку британців: Камерон назвав слова Трампа "нерозумними", нагадує Politico.

Водночас навіть така політична нестабільність й заяви з боку можливого президента США не загасили "британської надії", що через рік справи в Україні йтимуть набагато краще, а Трампа, як людину-підприємця, можна буде переконати підтримати саме "переможця", тобто Україну, вказує Politico.

Лавров заявив про готовність закінчити війну

У середу, 14 лютого, очільник МЗС РФ Лавров оголосив, що окупанти готові до закінчення війни в Україні, але за умовою, що території, які зараз контролює РФ, за нею й залишаться. Про це чиновник висловився під час свого виступу у Держдумі.

За його словами, Росія відкрита для політико-дипломатичного врегулювання, але на основі врахування її інтересів та реалій, які формувалися роками.

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