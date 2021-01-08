Напередодні прес-служба поліції повідомила, що в ході заворушень на Капітолійському пагорбі було проведено 68 затримань.

Кількість жертв заворушень на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні зросла до 5 осіб.

Як повідомляє Deutsche Welle, співробітник поліції, який брав участь у придушенні масових заворушень на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, ввечері 7 січня помер у лікарні від отриманих травм.

Читайте такожПоліція Капітолію спростувала інформацію про смерть полісмена під час штурму

Таким чином, кількість жертв заворушень збільшилася до п'яти осіб. Одна із загиблих - 35-річна уродженка каліфорнійського міста Сан-Дієго Ешлі Б. - 14 років відслужила у військово-повітряних силах і брала участь в декількох військових операціях США за кордоном.

7 січня прес-служба поліції повідомила, що в ході заворушень на Капітолійському пагорбі було проведено 68 затримань і конфісковано два саморобних вибухових пристрої та шість одиниць вогнепальної зброї. 56 поліцейських отримали травми.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США.

Незабаром в ЗМІ з'явилося спростування інформації про загибель одного з поліцейських.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байдена призначена на 20 січня 2021 року, проте Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова