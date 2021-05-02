Сторони домовилися почати процес опису киргизько-таджицького кордону.

Киргизстан і Таджикистан підписали спільний протокол делімітації та демаркації киргизько-таджицького кордону.

Як повідомляє прес-служба уряду Киргизстану, у Баткенській області відбулося засідання урядових делегацій Киргизстану і Таджикистану.

Читайте такожМера таджицького міста поранили в перестрілці на кордоні з КиргизстаномЗазначається, що глави делегацій заявили про необхідність мирного врегулювання конфлікту на спільному кордоні.

"Досягнуто домовленості про активізацію подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на решті ділянок державного кордону", – йдеться у повідомленні.

Додається також, що за підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол.

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29 квітня Таджикистан і Киргизстан звинуватили один одного в ескалації конфлікту на кордоні. Обидві сторони заявили про загибель людей, у тому числі дітей, і десятки постраждалих. У результаті до кордонів були стягнуті додаткові сили, проте в підсумку вдалося домовитися про припинення вогню та відведення військових.

30 квітня в Лейлекському районі на киргизько-таджицькому кордоні знову продовжилася перестрілка. При цьому обидві сторони домовилися відвести всі війська.

Загалом за два дні внаслідок конфлікту на кордоні між Киргизією і Такджикистаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.

1 травня президенти Киргизстану і Таджикистану провели телефонні переговори. Вони обговорили повне припинення вогню на кордоні між країнами й відведення військових від зони дислокації.

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Автор: Аліна Вишневська