У США помітили стрімке підвищення можливостей китайської армії й визначили, коли вона зможе кинути виклик американським військовим.

Спеціальна комісія застерегла Конгрес США, що армія Китаю швидко розширює свої можливості. І вже через 15 років вона буде здатна вести широкі війни за кордоном.

Читайте такожЛідер Китаю закликав військових готуватися до війниПро це пише Newsweek з посиланням на щорічний звіт Американо-Китайської комісії з економіки й безпеки, який був поданий на розгляд Конгресу цього тижня. Новий документ був складений після року погіршення американо-китайських відносин, торговельного конфлікту між країнами й пандемії коронавірусу. Крім того, Вашингтон і Пекін конфліктували через права людини. А американський президент вів кампанію, яка виставляла Компартію Китаю як велику загрозу для національної безпеки США.

У своєму звіті американська комісія зазначила, що Китай "бере участь у глобальному змаганні зі США за владу й вплив". При цьому, в документі сказано, що Компартія КНР розглядає "ліберальні демократичні цінності, які відстоюють США, як основоположну перешкоду для її зовнішньополітичних амбіцій й екзистенційну загрозу для її правління вдома".

Ключовий елемент китайської проекції влади - це Народно-визвольна армія Китаю. Завдяки великим інвестиціям впродовж останніх десятиліть вона перетворюється з великої, але не просунутої наземної сили в дусі Холодної війни в більш передову. Вона розвиває можливості проектувати силу в морі й повтрі, а також проводити операції за кордоном.

Читайте такожFinancial Times: Війни майбутнього будуть виграні або програні в космосіКитай тепер офіційно друга країна світу за розміром військового бюджету. На оборону він витрачає 178 мільярдів доларів. Втім, це все ще не так і багато у порівнянні з 721,5 мільярдом, які витрачають на армію США. Втім, китайський оборонний бюджет непокоїть американських чиновників й аналітиків. Вони бояться, що Пекін скоро зможе кинути виклик американській військовій гегемонії в Азії й інших регіонах.

"Останні покращення в обладнанні, організації й логістиці значно підвищили здатність Народно-визвольної армії Китаю проектувати свою силу й розгортати сили далеко за межами китайських берегів", - йдеться в звіті.

В документі також йдеться, що паралельна еволюція військової стратегії вимагає, щоб сили були здатні діяти в будь-якій точці світу й змагатися з американською армією, якщо буде потрібно. Розвиток китайських можливостей проектувати владу розвиваються швидко й послідовно. Це, на думку експертів, відображає бажання китайського уряду перетворити Народно-визвольну армію Китаю в глобальну силу вже "у найближчі десятиліття".

"В короткостроковій перспективі (в наступні 5 років) Народно-визвольна армія Китаю буде зосереджена на консолідації можливостей, які дозволять їй проводити масштабні військові операції в своєму морському регіоні. В середньостроковій перспективі (наступні 10-15 років) метою буде досягти здатності вести обмежену війну за кордоном для захисту власних інтересів на території країн, які беруть участь в проекті "Єдиний пояс, єдиний шлях". До середини століття Народно-визвольна армія прагне стати здатною розгортати сили в будь-якій точці світу", - йдеться в американському звіті.

Newsweek пише, що у Вашингтоні існує двопартійне визнання, що питання Китаю потрібно вирішити. Під час останніх президентських виборах президент Дональд Трамп і його наступник Джо Байден закликали до більш жорсткої позиції щодо Пекіну.

Читайте такожСША розмістять півтори сотні винищувачів на АлясціУ Китаї засудили американський звіт. Як прокоментувала прес-секретар китайського МЗС Хуа Чуньин, комісія, яка склала звіт, упереджено ставиться до Пекіну. А всі документи, які вона продукує, не спираються на факти й "сфабриковані". На думку Хуа Чуньин, звіт, поданий Конгресу, пов'язаний з більш широкою тенденцією антикитайської риторики не лише чиновників США, а й інших діячів, які намагаються саботувати двосторонні відносини.

Відносини США і Китаю: що відомо

У травні міністр закордонних справ Китаю Ван І звинуватив Сполучені Штати в розпалюванні нової холодної війни. На його переконання, влада США "тримає в заручниках китайсько-американські відносини і підштовхує обидві країни до межі нової холодної війни".

Такі заяви в МЗС Китаю зробили після того, як Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти 33 китайських компаній - зокрема за переслідування уйгурів та інших мусульманських меншин в автономному окрузі Синьцзян. А в Сенаті США оголосили про намір розширити Додаткові санкції проти Китаю через спробу посилити його контроль над Гонконгом.

Дональд Трамп, чиновники Білого Дому та деякі інші американські політики неодноразово звинувачували Пекін у приховуванні справжньої інформації про поширенні коронавірусу - що, на їхню думку, призвело до пандемії і сотень тисяч смертей по всьому світу.

18 червня президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції щодо Китаю за порушення прав уйгурів. Під обмежувальні заходи Штатів можуть потрапити ті люди і організації, які причетні до переслідування уйгурів. Відповідальним за утиски можуть загрожувати заморожування активів і обмеження на в'їзд в США.

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Переклад: Лесь Димань