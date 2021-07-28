Це другий такий майданчик, який був виявлений іноземними фахівцями за останні два місяці.

Американські дослідники кажуть, що Китай розширює свої можливості щодо зберігання і запуску ядерних ракет.

Про це повідомляє BBC.

Супутникові знімки з провінції Сіньцзян в Уйгурському автономному районі дозволяють припустити, що тут ведеться будівництво шахтного поля для ядерних ракет.

Пентагон висловив стурбованість щодо нарощування ядерного потенціалу КНР.

Читайте такожНа кордоні Вірменії та Азербайджану нове загострення: є загиблі й пораненіЦе другий такий майданчик, який був виявлений іноземними фахівцями за останні два місяці.

Площа території дозволяє розмістити близько 110 шахт, що мають вигляд підземних споруд для зберігання і запуску ракет.

У червні Washington Post повідомляла про 120 "тайників" у пустельній місцевості неподалік від міста Юмень.

Новий об’єкт у Хамі приблизно за 380 км на північний захід від Юменя знаходиться на початковій стадії будівництва.

Силосне поле у Сіньцзян виявили за допомогою комерційних супутникових знімків, але пізніше компанія Planet надала науковцям фото кращої якості.

За даними Пентагону, у 2020 році ядерний потенціал Китаю нараховував понад 200 боєголовок. Відтоді країна планувала щонайменше удвічі збільшити їхню кількість.

Аналітики кажуть, що у США близько 3800 боєголовок.

Автор: Яна Ставська