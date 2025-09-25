Він нагадав, що раніше влада КНР офіційно закріпила використання історичних китайських назв для деяких територій, які зараз входять до складу Росії.

Росія зараз опинилася в безпрецедентній залежності від Китаю, яка перевищує рівень підпорядкування Золотій Орді та Кримському ханату в минулому.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" сказав Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України. Урядовець нагадав, що Московія спершу платила данину Золотій Орді, а потім – Кримському ханату аж до XVIІ століття. У її історії практично не було періоду справжньої незалежності.

"А апогеєм їхньої залежності є те становище сервітуту по відношенню до Китаю, в якому вони опинилися сьогодні. Більшої, ніж зараз, залежності Москви від іноземного правителя або уряду не було від часів, коли вони платили данину Золотій Орді і Кримському ханату", – підкреслив Кислиця.

Він навів приклад рішення уряду Китаю від 2023 року, яким китайська влада офіційно закріпила використання історичних китайських назв для Владивостока, Хабаровська та інших територій, які зараз входять до складу Росії.

"Ви щось чули від Пєскова чи Захарової з цього приводу? Ні. А коли в травні 2023-го року польська комісія географічних назв рекомендувала називати Калінінград Круловцем, Пєсков і Захарова реально билися в істериках. Тож це дуже яскравий приклад того, наскільки в підпорядкованому по відношенню до Китаю становищі перебуває Російська Федерація", – зауважив дипломат.

США критикують Китай і Індію за співпрацю з Росією

Як повідомляв УНІАН, під час виступу на полях Генеральної Асамблеї ООН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував Індію та Китай за фінансування війни Росії проти України.

Він додав, що навіть деякі країни НАТО продовжують закуповувати російські енергоносії, що є неприпустимим.

Трамп також заявив, що якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною та не припинить війну, то США готові впровадити величезні мита. За його словами, це допоможе домогтися припинення вогню.

Раніше президент України Володимир Зеленський також казав, що сучасна Росія без Китаю – ніщо.

"Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він зміг би Москву змусити зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру", – заявив він.

