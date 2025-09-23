Трамп заявив, що європейським країнам має бути соромно за те, що вони купують російські нафту та газ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував того, що війну Росії проти України буде так важко врегулювати. За його словами, Індія, Китай і навіть деякі країни-члени НАТО продовжують фінансувати російську агресію. Такі заяви він зробив під час виступу на полях Генасамблеї ООН.

"Я думав, що закінчити війну Росії та України буде найпростішою справою, але на війні ніколи не знаєш, що станеться... Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але все вийшло інакше. Передбачалося, що це буде просто швидка сутичка. Росія не виглядає добре, це змушує їх виглядати погано. Це те, що повинно було зайняти кілька днів, вже точно менше тижня, а вони воюють уже три з половиною роки і щотижня втрачають від 5000 до 7000 молодих солдатів, в основному солдатів, по обидва боки, і людей у містах", - сказав Трамп.

Президент США також розкритикував Індію і Китай за фінансування війни РФ проти України. Він додав, що навіть деякі країни НАТО продовжують закуповувати російські енергоносії, що є неприпустимим.

"Як ви знаєте, я дізнався про це два тижні тому і не був щасливий. Подумайте про це. Вони фінансують війну проти самих себе", - наголосив Трамп.

Американський президент заявив, що якщо Росія не укладе мирну угоду з Україною і не припинить війну, США готові ввести величезні мита. За його словами, це допоможе домогтися припинення вогню.

"Але щоб ці мита були ефективними, європейські країни, всі ви зібралися тут, повинні будуть приєднатися до нас і вжити точно таких самих заходів... Вони купують нафту і газ у Росії, в той час як самі воюють з нею. Це ганьба для них. І їм було дуже соромно, коли я дізнався про це, можу вам сказати. Вони повинні негайно припинити всі закупівлі енергоносіїв у Росії. Інакше ми всі втратимо багато часу. Тож я готовий це обговорити. Ми збираємося обговорити це сьогодні з європейськими країнами, які зібралися тут", - сказав Трамп.

Трамп звинуватив ООН у бездіяльності

Нагадаємо, що раніше під час виступу на полях Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що за сім місяців він зупинив сім воєн по всьому світу, але Організація Об'єднаних Націй навіть не спробувала йому допомогти. За його словами, жоден президент, жоден прем'єр-міністр, та й взагалі жодна країна ніколи не робили нічого подібного.

Трамп наголосив, що в ООН є величезні можливості, але вона не використовує їх повною мірою.

