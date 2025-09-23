Вантажне судно Китаю тричі таємно швартувалось в окупованому Криму, - FT

Китай підтримує баланс між Росією та Заходом, уникаючи прямої участі у війні в Україні.

Китайське вантажне судно під панамським прапором "Хен Ян 9", що належить компанії Guangxi Changhai, неодноразово заходило у порт Севастополь в окупованому Криму. Використання цього порту заборонено західними санкціями з 2014 року після анексії півострова Росією, пише Financial Times.

За останні кілька місяців судно було помічено у порту щонайменше тричі, зокрема у червні, серпні та вересні 2025 року.

Фахівці FT перевірили останній рейс судна за допомогою супутникових знімків, радіолокаційних даних та транспондерів.

Виявилось, що судно фальсифікувало свої треки, повідомляючи про хибне місцезнаходження. Аналіз Lloyd’s List підтвердив ці маніпуляції.

Мета та маршрути

За даними українських чиновників, Росія використовує нову залізницю до Криму, відкриту у квітні, для транспортування вантажів із захоплених територій Донеччини та Херсонщини. Після заходу до Севастополя судно відвідувало порти Туреччини та Александрії в Єгипті, а потім прямує до російських портів Новоросійськ та Кавказ.

Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкцій, підкреслив:

"Україна чітко дала зрозуміти, що такі дії є неприйнятними, і очікує, що міжнародні партнери суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями". Посольство України у Китаї звернулося до МЗС КНР, а китайська сторона пообіцяла розглянути кожен випадок та вжити заходів.

Під час вересневого рейсу судно використовувало транспондер для введення в оману та приховування реального місця перебування. Кримські активісти навіть зафіксували спробу приховати назву судна білими простирадлами.

Роль Китаю у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, Китай намагається балансувати між підтримкою Росії та уникненням прямого конфлікту з Заходом. Пекін офіційно не вводив санкцій проти України і запевняє, що не постачає зброю, але його компанії та судна, як у випадку з контейнеровозом "Хен Ян 9", іноді здійснюють візити до окупованих портів Криму, що фактично сприяє експлуатації Росією захоплених територій.

Водночас Китай заявляє про дотримання міжнародного права і закликає уникати контактів з окупованими регіонами, демонструючи прагнення зберегти дипломатичну дистанцію між собою, Москвою та Заходом.

Спецпосланець США з питань України Кіт Келлог раніше висловив думку, що якби Пекін припинив підтримувати Росію, війна в Україні могла б завершитися "наступного дня". На цю заяву відреагувало Міністерство закордонних справ Китаю.

