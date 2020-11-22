Голова КНР Сі Цзінпін під час саміту G20 запропонував створити єдиний міжнародний механізм так званих сертифікатів здоров'я громадян з використанням QR-кодів, які б взаємно визнавалися в різних країнах.
Про це повідомляє китайське видання Xinhua.
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Як пише видання, в Китаї після початку пандемії почали використовувати систему "кодів здоров'я". Вона передбачає індивідуальну інформацію про аналізи людини на COVID-19, зашифровану в QR-код, збережений в смартфоні.
Код здоров'я став частиною персональної справи кожного китайця. Смартфон передає його запитувачу за допомогою спеціалізованого додатка.
Сі Цзінпінь запропонував міжнародним колегам зробити цей механізм глобальним. Дані в коді для будь-якого громадянина мають бути засновані на результатах його тесту на нуклеїнову кислоту.
Лідер Китаю висловив надію на те, що інші країни приєднаються до зазначеної системи, яка вже використовується в КНР.
Він пояснив, що на тлі зусиль зі стримування поширення вірусу необхідно відновити роботу глобальних виробничих ланцюжків і поставок продукції, щоб забезпечити безперебійне функціонування світової економіки.
Що таке QR-код
QR-код – Quick Response Code - різновид матричних (двовимірних) штрихкодів, який є зчитуваною оптичною міткою. Містить розширену інформацію про об'єкт, якому він присвоєний.
Саміт G20
21 листопада 2020 року під головуванням Саудівської Аравії у форматі відеоконференції відбувся саміт "Великої двадцятки" (G20). Головною темою спілкування лідерів країн "Великої двадцятки" стала глобальна криза, викликана пандемією коронавірусу.
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