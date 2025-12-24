Пекін випереджає США у гіперзвуковій зброї та готується бути здатним захопити Тайвань до 2027 року.

Китай знаходиться в процесі "історичного військового нарощування", збільшуючи загрозу для США, йдеться у звіті Пентагону

У документі йдеться про те, що армія Китаю стає дедалі більш досконалою та стійкою, навчаючись на помилках Росії в Україні та посилюючи тиск на Тайвань. Водночас розвідка відзначає, що попри посилення стратегічного партнерства Пекіну та Москви, цій співпраці заважає "взаємна недовіра" обох сторін, передає Bloomberg.

Так, зокрема, Китай має великий арсенал ядерних, морських засобів ураження великої дальності, кібернетичні та космічні можливості, які здатні "безпосередньо загрожувати безпеці Америки". Крім того, хоч темпи виробництва ядерної зброї у Китаї й впали, однак до 2030 року Пекін планує мати понад 1000 ядерних боєголовок.

Крім того, Китай випереджає США у розробці гіперзвукової зброї. У відповідь США планує розгорнути систему "Золотий купол", призначений для захисту від цих та інших інноваційних загроз, а також від більш традиційних балістичних ракет.

"Китай розраховує бути здатним вести й виграти війну проти Тайваню до кінця 2027 року", – йдеться у звіті,

Співпраця РФ та Китаю: важливі новини

Раніше Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що РФ та Китай можуть почати одночасний скоординований напад на Європу та Тайвань. Водночас він зазначив, що Китай може тиснути на РФ, що Москва тримала Європу "зайнятою тут".

Водночас Китай і РФ висловили підтримку Венесуелі, якій оголосив нафтову блокаду президент США Дональд Трамп. Зокрема Пекін заявив, що захоплення танкера з венесуельською нафтою, який прямував в Китай є порушенням міжнародного права.

