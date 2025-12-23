Китай і Росія висловили підтримку Венесуелі, якій оголосив нафтову блокаду президент США Дональд Трамп. Також Трамп посилив тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, пише The Guardian.
Пекін відреагував на захоплення танкеру з венесуельською нафтою, який прямував в Китай. Міністерство закордонних справ Китаю випустило заяву про те, що захоплення суден іншої країни є серйозним порушенням міжнародного права.
"Венесуела має право розвивати відносини з іншими країнами", заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу для преси. Він додав, що Китай виступає проти всіх "односторонніх та незаконних" санкцій.
Видання зазначило, що Китай є найбільшим покупцем венесуельської сирої нафти. З Венесуели походить близько 4% нафти, яку імпортує країна.
Міністр закордонних справ Росії також розкритикував дії США. У Міністерстві закордонних справ Росії висловили "глибоку стурбованість ескалацією дій Вашингтона в Карибському морі, яка може мати серйозні наслідки для регіону та загрожувати міжнародному судноплавству".
"Російська сторона підтвердила свою повну підтримку та солідарність з керівництвом і народом Венесуели в нинішній ситуації", – йдеться у заяві.
Нафтова блокада Венесуели
Додамо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про нафтову блокаду Венесуели, закривши море для всіх санкційних нафтових танкерів, що в'їжджають та виїжджають з Венесуели. Після цього завантаження танкерів у портах країни сповільнилося, причому більшість суден перевозять нафтові вантажі лише між внутрішніми портами.
Трамп заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.