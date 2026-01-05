Китай розробляє інноваційну систему забезпечення військ зі штучним інтелектом

Одним із рівнів "інтелектуальної спільної логістики" стане планування та оптимізація за допомогою штучного інтелекту.

Китайська армія докладає низку зусиль зі створення інтелектуальної логістичної системи майбутнього, здатної забезпечувати свої війська в майбутніх війнах. Йдеться про технології, починаючи від багатодоменної сенсорної мережі і закінчуючи прогнозним плануванням з використанням штучного інтелекту, яке зіставляє ресурси з вантажними дронами і гусеничними безпілотними транспортними засобами.

Як пише Defense One, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) вже тестує нові технології в рамках "інтелектуальної спільної логістики" під час навчань на плато, на кордоні і на узбережжі.

Перший рівень

Першим рівнем стане перехід від періодичних звітів підрозділів до постійного контролю за обладнанням і запасами.

У виданні пояснили, що Китай хоче проводити автоматичний моніторинг транспортних засобів та енергетичних установок і впровадити інтелектуальні склади, які відстежують предмети в режимі реального часу. В "інтелектуальній спільній логістиці" описується мета автоматичного визначення статусу і потреб підтримки, унікальні коди для ключових предметів і складські системи, які надають актуальну картину ресурсів.

Однією з основ "інтелектуальної спільної логістики" є те, що кожен предмет у китайській армії отримає свій унікальний ідентифікаційний номер, що спростить їхню логістику та відстеження статусу. НВАК уже створила систему спільних складів як загальну основу для цієї роботи.

Ідея НВАК полягає в тому, щоб кожна частина не тягла з собою намети, генератори та офісне обладнання під час кожної ротації. Замість цього бази зберігатимуть загальний запас табірного обладнання та комплектів для місій, з яких частини беруть все необхідне після прибуття.

У виданні поділилися, що навчальні бази в Сіньцзяні тепер дають змогу підрозділам заздалегідь замовляти намети, маскувальні мережі, кисневі апарати та інше загальне спорядження, а потім забирати їх на місці. У військовому підрайоні Ляоян спільний склад маркує кожен предмет QR-кодом і дає змогу військовим і місцевим підрозділам запитувати інформацію про запаси в режимі онлайн і замовляти консолідовані поставки.

Другий рівень

У виданні розповіли, що другим рівнем "інтелектуальної спільної логістики" стане планування та оптимізація за допомогою штучного інтелекту. За допомогою ШІ китайська армія зможе швидше зіставляти потреби із запасами і транспортом.

НВАК розробляє систему збору даних у режимі реального часу, швидкого передавання, ефективного опрацювання та інтелектуального ухвалення рішень усередині системи управління логістикою. Ця система вже проходить випробування.

У виданні зазначили, що завдяки впровадженню ШІ польові підрозділи в Тибеті можуть надсилати замовлення онлайн через застосунок для доставки "Xueyu" на централізовану платформу, яка агрегує запити в режимі реального часу та розподіляє поставки за скоординованим планом. Це дає змогу динамічно розподіляти замовлення, встановлювати правила пріоритету і більш ефективно використовувати обмежені вантажні автомобілі, літаки і складські приміщення.

Крім того, НВАК звернулася до цивільних компаній, щоб створити те, що буде схоже на спільний інтелектуальний магазин. У 2017 році Департамент логістики ВПС НВАК підписав п'ятирічну угоду з кількома великими логістичними компаніями, що охоплює транспорт, управління складами, закупівлі, злиття інформації та дослідницькі проєкти, з метою побудувати логістичну систему, яка може "битися у воєнний час, реагувати в надзвичайних ситуаціях і служити в мирний час".

Третій рівень

У виданні додали, що третім рівнем "інтелектуальної спільної логістики" стане автономна доставка на останньому кілометрі. НВАК уже практикує безпілотне постачання на висоті та в прибережних підрозділах, використовуючи вантажні дрони для перевезення продовольства і запчастин.

Також у Китаї тестують гусеничний безпілотний наземний транспортний засіб, відомий як "Mule-200", для перевезення боєприпасів та інших вантажів разом із піхотинцями. Ці платформи збільшують дальність дії, знижують уразливість на передбачуваних маршрутах і створюють нові способи забезпечення постачання в складних умовах.

Крім того, в НВАК працюють над платформою, яка перетворить моніторинг палива в збройних силах із періодичних перевірок на безперервний моніторинг надходження, зберігання та видачі. Мережеві датчики постійно контролюють стан резервуарів і рівень запасів, а дані збирають і завантажують автоматично, тож командири можуть у режимі реального часу відстежувати стан складів.

У виданні наголосили, що плановики НВАК протягом двох десятиліть розглядали логістику як основну проблему під час вторгнення через Тайванську протоку. Нова китайська ініціатива покликана вирішити це.

Китай здатний у найкоротші терміни перейти до військових операцій - що відомо

Раніше Financial Times, посилаючись на тайванських і американських чиновників та експертів, писало, що Китай наростив свою військову міць до такої міри, що здатний у найкоротші терміни перейти до військових операцій.

Операції армії Китаю тепер включають безперервну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення на Тайвань, постійну готовність армійських авіаційних підрозділів, які будуть десантуватися на Тайвань, і нову ракетну систему, здатну вразити будь-яку точку острова.

Також представник міністерства оборони Тайваню заявив, що Китай "розширив свій бойовий радіус" за допомогою нових винищувачів - J-10, J-11, J-16 і J-20, які можуть досягати Тайваню з внутрішніх баз без необхідності дозаправки на прибережних базах, а також за допомогою літака-заправника Y-20.

