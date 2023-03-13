Правляча комуністична партія Китаю посилить партійний контроль над питаннями безпеки.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен модернізувати свої збройні сили, щоб перетворити їх на "велику сталеву стіну".

Виступаючи вперше за свій безпрецедентний третій термін на посаді глави держави, Сі Цзіньпін закликав Китай посилити свою здатність захищати національну безпеку і управляти громадською безпекою, пише Sky News.

"Безпека - основа розвитку, стабільність - передумова процвітання", - сказав він на закритті щорічної сесії парламенту.

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Очікується, що правляча комуністична партія посилить партійний контроль над питаннями безпеки.

Це сталося після того, як Сі замінив високопоставлених співробітників служби безпеки своїми довіреними союзниками.

Сі сказав, що Китай повинен протистояти "про-незалежній і сепаратистській діяльності на самоврядному острові Тайвань", який Китай вважає своїм.

Він сказав, що Китай повинен досягти більшої самостійності та сили в науці та техніці після того, як США заблокували доступ Китаю до обладнання для виробництва мікросхем та інших передових технологій.

Переобрання Сі Цзіньпіня - подробиці

10 березня главу КНР Сі Цзіньпіня знову переобрали на посаду голови Китаю - він став першим в історії країни керівником, якого обрали на третій термін.

Глава уряду Китаю став багаторічний соратник чинного лідера КНР Сі Цзіньпіна - Лі Цян. Раніше він очолював міський комітет Комуністичної партії Китаю в Шанхаї.

Новим міністром оборони Китаю став генерал, який перебуває під санкціями через зброю РФ

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