КНДР майже втричі збільшить випуск керованої зброї

Лідер Північної Кореї наказав розширити потужності оборонних заводів у 2,5 раза та почати переозброєння армії вже цього року.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився майже втричі збільшити виробництво тактичної керованої зброї. Відповідне доручення він дав під час інспекції одного з великих заводів із виробництва боєприпасів, повідомляє державне агентство KCNA.

Зазначається, що Кім оглянув модернізовані виробничі лінії підприємства, назву та місце розташування якого не розкривають. Під час візиту він розкритикував темпи оновлення оборонної промисловості та вимагав термінових змін у плануванні й організації виробництва.

"Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації", – заявив Кім Чен Ин.

За його словами, північнокорейська тактична керована зброя має "високу вогневу потужність" і повинна повністю замінити реактивні системи залпового вогню, які нині перебувають на озброєнні армії КНДР.

Кім також доручив чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств військово-промислового комплексу вже цього року, наголосивши на необхідності створення "гнучкої виробничої системи".

Окремо він підкреслив, що процес переозброєння військових частин новими зразками зброї має розпочатися вже в першій половині поточного року.

"Потрібно розширити наявні виробничі потужності приблизно у 2,5 раза, щоб задовольнити потреби армії", – зазначили в KCNA.

До тактичної керованої зброї належать ракети, керовані авіабомби та артилерійські снаряди з різними системами наведення, які дозволяють уражати цілі з високою точністю з першого удару.

Зброя КНДР - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея провела навчання з запуску стратегічних крилатих ракет далекого радіуса дії над Західним морем. Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) назвало випробування черговою демонстрацією збройових можливостей країни на тлі зростаючої регіональної напруженості.

Перед цим Північна Корея вперше публічно продемонструвала масштаби виробництва балістичних ракет KN-23, які є копією російської ракети 9М723 комплексу "Іскандер".

