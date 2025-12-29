Кім Чен Ин випробував стратегічні крилаті ракети над Західним морем

Північна Корея заявила про успішні пуски ракет великої дальності, які перебували в повітрі майже три години.

Північна Корея в неділю провела навчання з запуску стратегічних крилатих ракет далекого радіуса дії над Західним морем. Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) назвало випробування черговою демонстрацією збройових можливостей країни на тлі зростаючої регіональної напруженості, пише Bloomberg.

За даними агентства, за навчаннями особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. Метою пусків була перевірка готовності до контратаки, бойових можливостей ракетних підрозділів великої дальності, рівня підготовки операторів, а також надійності системи стратегічної зброї.

Під час випробувань крилаті ракети рухалися за заданими траєкторіями над водами біля західного узбережжя КНДР протягом 10 199 і 10 203 секунд – близько 2 годин 50 хвилин кожна – після чого вразили визначені цілі.

Відео дня

Кім Чен Ин заявив, що результати навчань стали "практичною перевіркою" та "чіткою демонстрацією" надійності й бойової потужності стратегічних контратакових можливостей Північної Кореї. Він висловив "велике задоволення" підсумками випробувань.

За словами північнокорейського лідера, регулярна перевірка готовності компонентів ядерного стримування до швидкого реагування та постійна демонстрація їхньої потужності є "відповідальним заходом самооборони" і способом запобігання війні в нинішній безпековій ситуації.

Кім також наголосив, що правляча партія та уряд КНДР і надалі докладатимуть усіх зусиль для зміцнення й розширення ядерних бойових сил країни.

Зброя КНДР - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея вперше публічно продемонструвала масштаби виробництва балістичних ракет KN-23, які є копією російської ракети 9М723 комплексу "Іскандер".

На опублікованих фото видно цех зі складання близько 100 ракет KN-23, що свідчить про серійний характер виробництва. Ракети зовні та за характеристиками повторюють російський "Іскандер", однак мають помітні конструктивні відмінності, зокрема в хвостовому відсіку.

Вас також можуть зацікавити новини: