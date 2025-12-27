КНДР продемонструвала масове виробництво копій 'Іскандера'

Пхеньян показав цехи зі складання десятків ракет KN-23 та готується до розширення військової промисловості.

Північна Корея вперше публічно продемонструвала масштаби виробництва балістичних ракет KN-23, які є копією російської ракети 9М723 комплексу "Іскандер". Відповідні кадри оприлюднило державне агентство KCNA після інспекції ракетних підприємств лідером КНДР Кім Чен Ином.

За даними північнокорейських ЗМІ, Кім Чен Ин відвідав ключові ракетні заводи, де закликав збільшити темпи виробництва, а також створювати нові військово-промислові підприємства. Ці заходи мають увійти до стратегії розвитку Трудової партії Кореї на 2026 рік.

На опублікованих фото видно цех зі складання близько 100 ракет KN-23, що свідчить про серійний характер виробництва. Ракети зовні та за характеристиками повторюють російський "Іскандер", однак мають помітні конструктивні відмінності, зокрема в хвостовому відсіку.

KN-23 вже використовуються у війні проти України: близько третини балістичних ракет, якими Росія атакувала українську територію у 2024 році, були саме північнокорейського виробництва.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у той самий день Кім Чен Ин також затвердив проєкт документа щодо модернізації ключових військово-промислових підприємств. За інформацією KCNA, його винесуть на розгляд IX з’їзду Трудової партії та пленуму Центрального комітету на початку 2026 року, де планують ухвалити нову п’ятирічну стратегію розвитку оборонної промисловості.

