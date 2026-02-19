Справа Ештейна: британська поліція заарештувала колишнього принца Ендрю

Поліція долини Темзи повідомила про затримання 66-річного чоловіка з Норфолка за підозрою у зловживанні державною посадою.

У Великій Британії заарештували колишнього принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора - рідного брата короля Чарльза III - за підозрою у неправомірних діях на державній службі. Про це повідомляє BBC News.

За інформацією мовника, затримання здійснила Thames Valley Police (поліція долини Темзи). У заяві правоохоронців йдеться, що 19 лютого було заарештовано чоловіка шістдесяти років із Норфолка за підозрою у зловживанні державною посадою. Наразі він перебуває під вартою.

Поліція також проводить обшуки за адресами у Беркширі та Норфолку. Ім’я затриманого офіційно не називають, посилаючись на національні рекомендації та триваюче розслідування.

Помічник начальника поліції Олівер Райт заявив, що розслідування розпочато після "ретельної оцінки" обставин. За його словами, правоохоронці усвідомлюють значний суспільний інтерес до справи та обіцяють надати додаткову інформацію згодом.

Автомобілі, ймовірно без розпізнавальних знаків, помітили вранці біля маєтку Сандрінгем у Норфолку, де Ендрю проживає після виїзду зі своєї резиденції у Віндзорі.

Це перший випадок арешту колишнього принца на тлі багаторічних звинувачень щодо його зв’язків із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейн. Ендрю раніше послідовно заперечував будь-які правопорушення. Розслідування триває.

Ендрю і справа Епштейна

Нагадаємо, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор офіційно колишній принц. У січні 2022 року після тривалих скандалів, пов’язаних із його зв’язками з Джеффрі Епштейном та цивільним судовим позовом у США, королева Єлизавета II позбавила його королівських військових титулів та дозволу представляти королівську родину. Він більше не використовує титул "Його Королівська Високість" і відтоді формально вважається колишнім принцем.

У 2025 році стало відомо, що король Чарльз III офіційно відібрав у свого молодшого брата, колишнього принца Ендрю, останні королівські почесні звання.

