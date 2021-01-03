Папа римський Франциск прийняв відставку Кондрусевича.

Глава Римо-католицької церкви в Білорусі Тадеуш Кондрусевич йде у відставку.

Як повідомляє Deutsche Welle, Папа римський Франциск прийняв відставку архієпископа Мінсько-Могильовського Кондрусевича, йдеться в повідомленні служби преси Святого престолу в неділю, 3 січня. Тимчасовим апостольським адміністратором у Білорусі призначено єпископа Пінської єпархії Казимира Великосельця.

У вересні 2020 року білоруські прикордонники без пояснення причин відмовили Кондрусевичу у в'їзді після повернення з Польщі, хоча він є громадянином Білорусі. Пізніше, коментуючи ситуацію, Олександр Лукашенко заявив, що митрополит Кондрусевич "їздив до Польщі і отримував консультації, як руйнувати країну". Повернутися глава білоруських католиків зміг тільки 24 грудня після дипломатичного втручання Ватикану і кількох закликів до білоруської влади держсекретаря США Майка Помпео.

Тадеуш Кондрусевич: хто він такий

Тадеуш Кондрусевич очолює білоруських католиків з 1989 року, спочатку як тимчасовий апостольський адміністратор, а з 2002 року як митрополит новоутвореного Мінсько-Могильовського архієпископства. В ході протестів проти результатів президентських виборів у Білорусі, які тривають в країні з 9 серпня, Кондрусевич підтримав протестувальників.

Акції протестів в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема, з Польщі, Литви, України і США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Світлана Закелова