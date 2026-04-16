Кораблі ВМС США грають у 'смертельні хованки' з іранськими мінами, - Politico

Американські кораблі та дрони шукають іранські міни, щоб відновити безпечні маршрути для нафтових танкерів.

Військово-морські сили США розгортають масштабну операцію в районі Ормузької протоки, намагаючись виявити та знищити можливі іранські морські міни, які можуть паралізувати один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою, пише Politico.

За даними американської розвідки, Іран зберігає значні запаси мін, частина яких, ймовірно, вже могла бути розміщена у водах протоки. Навіть сама загроза їх використання змусила комерційні судна різко скоротити рух у регіоні, що вже впливає на глобальні енергетичні ринки.

У регіоні перебуває понад десяток американських кораблів, і ще більше прямують туди. Окрім забезпечення блокади іранських суден, оголошеної президентом Дональдом Трампом, вони виконують критично важливу місію з розмінування.

Операція включає використання надводних кораблів, гелікоптерів і підводних безпілотників. Зокрема, дрони Knifefish та Kingfish із гідролокаторами здатні виявляти як донні, так і дрейфуючі міни.

Експерти порівнюють пошук мін із "збиранням кульбаб" – процесом повільним і безкінечним. За словами аналітиків, навіть очищені ділянки можуть бути швидко заміновані знову невеликими човнами.

Наразі ВМС США офіційно не підтвердили виявлення мін, однак працюють над створенням безпечних морських коридорів. Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що найближчим часом військові представлять нові маршрути для цивільного судноплавства, щоб відновити потік торгівлі.

Водночас військові навчання показують, що повне розмінування може тривати від кількох днів до кількох тижнів – залежно від масштабів загрози.

До операції долучаються додаткові сили: протимінні кораблі класу Avenger, прибережні бойові кораблі та десантна група Boxer із тисячами морських піхотинців. Загалом американська присутність у регіоні може перевищити 20 кораблів.

Попри це, Дональд Трамп заявив, що конфлікт із Іраном "дуже близький до завершення". Водночас ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою, а будь-яка атака на торговельні судна може спровокувати новий виток глобальної енергетичної кризи.

Ормузька протока в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, сценарій тиску Ірану на світові ринки через Ормузьку протоку обговорювався в США ще понад десять років тому. Про це пише аналітик Ілан Берман у колонці для Forbes, описуючи особистий досвід спілкування з американськими військовими.

За його словами, близько п'ятнадцяти років тому, під час візиту до Центрального командування США в Тампі (штат Флорида), він провів розмову з високопоставленим представником командування, який займався іранським напрямком.

Тим часом США направлять на Близький Схід тисячі американських військовослужбовців для здійснення тиску на Іран, пише The Washington Post. Таким чином адміністрація Дональда Трампа має намір схилити Іран до укладення угоди на своїх умовах.

Вас також можуть зацікавити новини: