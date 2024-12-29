Загалом на зміцнення кордону Польща вже витратила 587 млн євро.

Польща планує закінчити будівництво прикордонної стіни та закрити кордон з Білоруссю до наступного літа, аби зупинити потік мігрантів, який у Варшаві називають гібридною війною РФ. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Польщі Мацей Дущик, пише Financial Times.

За його словами, додаткові роботи вздовж 400-кілометрового східного кордону планується завершити до середини 2025 року. Він додав, що після завершення будівництва "безпека на кордоні буде максимально наближеною до 100-відсоткової".

У виданні нагадали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поставив боротьбу з "гібридною війною" РФ на перше місце у своєму порядку денному. Зокрема Польща встановлює камери нічного бачення і тепловізори, будує нову дорогу для патрулювання кордону та зміцнює п'ятиметровий сталевий паркан, який попередній уряд побудував у 2022 році. За словами Дущика, країна витратила 587 млн євро на зміцнення кордону, половину з яких надає уряд Туска.

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"Цей штучно створений міграційний маршрут буде закритий наступного літа, я сподіваюся і вірю в це", - підкреслив він.

Своєю чергою політик наголосив, що Варшава повинна бути готовою до чергової спроби білоруського диктатора Олександра Лукашенко "ескалації конфлікту" і саботажу посиленої прикордонної інфраструктури Польщі.

Крім того, найближчими місяцями Варшава планує побудувати нову дорогу до російського ексклава Калінінград, завдяки чому польські війська швидше реагуватимуть на можливі порушення безпеки, запевнив Дущик.

Кордон між Польщею та Білоруссю - що відомо

Як писав УНІАН, влітку стало відомо, що на польсько-білоруському кордоні зростає напруга через прибуття нових мігрантів. За даними Reuters, десяток людей тулилися біля огорожі з гострими предметами вздовж білоруського кордону, чекаючи можливості перелізти через нього або відсунути планки, щоб попрямувати на захід до Польщі.

Також повідомлялось, що в травні 2024 року мігранти поранили польських військових поблизу кордону з Білоруссю, внаслідок чого їх шпиталізували до лікарні. Крім того, близько 50 іноземців кидали в бік польських прикордонників гілки та каміння.

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