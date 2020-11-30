Коронавірус в Канаді зафіксований у 373 тис. осіб.

Обмеження на в'їзд до Канади з більшості країн, введені через поширення коронавірусу, будуть продовжені до 21 січня 2021 року.

Читайте такожУ Канаді захворюваність COVID-19 піднялася до весняного рівняПро це оголосив уряд країни. Тим, хто прибуває з усіх країн, крім США, потрібно буде ізолюватися після прибуття на 14 днів.

Схожі обмеження для громадян США, які прибувають з території США, діють до 21 грудня. Уряд Канади не став їх продовжувати, але допустив можливість продовження в майбутньому. Влада також оголосила, що працює над винятками, що дозволяють проводити деякі міжнародні спортивні змагання - кубки і чемпіонати світу, а також Олімпійські та Паралімпійські кваліфікації, передає kommersant.

Коронавірус в Канаді

Коронавірус в Канаді зафіксований у 373 тис. осіб, свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. У межуючих з Канадою США діагноз COVID-19 виявлено більш ніж 13 млн людей. Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 62 млн.

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Автор: УНІАН