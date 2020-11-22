Уряд Сербії ввів нові обмеження через коронавірус. Зокрема, скорочується графік роботи всіх розважальних закладів.
Читайте такожУ Сербії підтримали обов'язкову вакцинацію від коронавірусу
Про це повідомляє прес-служба Кабміну Сербії. "Уряд Республіки Сербії вжив нових заходів по боротьбі з епідемією, викликаною захворюванням COVID-19", - йдеться в повідомленні, передає 112.ua.
З 24 листопада всі кафе, ресторани, клуби і торгові центри повинні закриватися о 18:00.
Також забороняються збори в групах більше п'яти осіб. При цьому жителі країни зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі в ситуаціях, де контакти з людьми неминучі.
Крім того, жителів переводять на віддалену роботу, чиї обов'язки це дозволяють.
Також обмежується наповнюваність громадського транспорту і вводиться суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції та карантину.
Нові обмеження набирають чинності 24 листопада і вводяться на 10 днів з можливістю продовження.
Новини по темі
- Сербія заборонила літнім людям виходити з дому і ввела комендантську годину
- У Сербії планують пом'якшити карантинні обмеження-ЗМІ
- Чорногорія повторно вводить карантинні заходи через COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram