Нові обмеження набирають чинності 24 листопада і вводяться на 10 днів з можливістю продовження.

Уряд Сербії ввів нові обмеження через коронавірус. Зокрема, скорочується графік роботи всіх розважальних закладів.

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Про це повідомляє прес-служба Кабміну Сербії. "Уряд Республіки Сербії вжив нових заходів по боротьбі з епідемією, викликаною захворюванням COVID-19", - йдеться в повідомленні, передає 112.ua.

З 24 листопада всі кафе, ресторани, клуби і торгові центри повинні закриватися о 18:00.

Також забороняються збори в групах більше п'яти осіб. При цьому жителі країни зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі в ситуаціях, де контакти з людьми неминучі.

Крім того, жителів переводять на віддалену роботу, чиї обов'язки це дозволяють.

Також обмежується наповнюваність громадського транспорту і вводиться суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції та карантину.

Нові обмеження набирають чинності 24 листопада і вводяться на 10 днів з можливістю продовження.

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Автор: УНІАН