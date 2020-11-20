Головна санітарна інспекція повідомила, що було зареєстровано 18 випадків зараження сільськогосподарських робітників.

Польща виявила 18 випадків коронавірусу серед працівників норкових ферм. Однак представники влади не вважають, що робітники були заражені тваринами.

Читайте такожСвіт програє́ у боротьбі з пандемією коронавірусу - генсек ООНПро це пише Reuters.

У країні почали проводити тести на коронавірус серед своїх фермерських норок і перевірки серед робітників на початку цього місяця.

Головна санітарна інспекція повідомила, що було зареєстровано 18 випадків зараження сільськогосподарських робітників, які не були пов'язані один з одним.

"Нині немає ніяких підстав вважати, що норки були джерелом інфекції для цих 18 випадків", - йдеться в повідомленні агентства Reuters.

Польща є одним з провідних світових виробників хутра норки, маючи 354 ферми, що містять близько 6 мільйонів норок.

Коронавірус у норок: що відомо

У Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий штам мутованого коронавірусу там планували знищити 17 мільйонів норок.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу, є поспішним.

Пізніше стало відомо, що уряд Данії не може зараз ввести в дію рішення про ліквідацію 17 мільйонів норок через правові колізії.

Крім того, міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.

Пізніше у Данії на фермах знищили 17 мільйонів норок з коронавірусом.

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Автор: Людмила Жерновська