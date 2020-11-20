Польща виявила 18 випадків коронавірусу серед працівників норкових ферм. Однак представники влади не вважають, що робітники були заражені тваринами.
Читайте такожСвіт програє́ у боротьбі з пандемією коронавірусу - генсек ООНПро це пише Reuters.
У країні почали проводити тести на коронавірус серед своїх фермерських норок і перевірки серед робітників на початку цього місяця.
Головна санітарна інспекція повідомила, що було зареєстровано 18 випадків зараження сільськогосподарських робітників, які не були пов'язані один з одним.
"Нині немає ніяких підстав вважати, що норки були джерелом інфекції для цих 18 випадків", - йдеться в повідомленні агентства Reuters.
Польща є одним з провідних світових виробників хутра норки, маючи 354 ферми, що містять близько 6 мільйонів норок.
Коронавірус у норок: що відомо
- У Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий штам мутованого коронавірусу там планували знищити 17 мільйонів норок.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу, є поспішним.
- Пізніше стало відомо, що уряд Данії не може зараз ввести в дію рішення про ліквідацію 17 мільйонів норок через правові колізії.
- Крім того, міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.
- Пізніше у Данії на фермах знищили 17 мільйонів норок з коронавірусом.
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