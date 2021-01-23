Лікарі рекомендують утриматися від спілкування у громадському транспорті.

Французькі лікарі підготували нові рекомендації по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Зокрема, лікарі рекомендують утриматися від розмов у громадському транспорті. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Читайте такожУ Польщі скасували обов'язковий карантин для іноземців

Французька академія лікарів опублікувала керівництво, в якому рекомендує "уникати розмов або телефонних дзвінків" в метро, в автобусах і громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива.

Маски в таких місцях у Франції потрібно носити з травня, але пасажири часто послаблюють або знімають їх, щоб поговорити по телефону.

Французькі експерти закликають до більш радикальних заходів - зокрема, третього локдауну.

Кількість інфекцій у Франції в цьому місяці поступово зростає і досягає понад 20 000 на день.

Зараз у Франції діє найтриваліша в Європі комендантська година - з 18:00 до 6 години ранку, а ресторани та туристичні об'єкти закриті з жовтня. У Франції у зв'язку з коронавірусом померли 72 647 осіб.

Що цьому передувало

Станом на 23 січня 2021 року у Франції змінили правила в'їзду. Тепер потрапити до країни можна тільки з негативним ПЛР-тестом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН