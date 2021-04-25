Країни Євросоюзу вже приступили до постачань кисню та ліків до Індії.

Європейський Союз негайно готовий надати допомогу Індії, яка переживає безпрецедентну хвилю захворюваності на COVID-19.

Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає НВ.

"Стривожена епідеміологічною ситуацією в Індії. Ми готові допомогти", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, Брюссель залучить загальний механізм цивільного захисту ЄС, щоб відреагувати на запит Індії. Цей механізм дозволяє країнам Євросоюзу координувати свої дії в екстрених випадках.

Єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич додав, що країни ЄС вже приступили до постачань кисню та ліків до Індії.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її уряд також готує пакет допомоги Індії.

Коронавірус у світі: критична ситуація в Індії

Ситуація з коронавірусом в Індії залишається вкрай важкою, в країні четвертий день поспіль фіксують антирекорди захворюваності. Зокрема, за минулу добу в Індії захворіла ще 349691 людина. Епідеміологи кажуть, що те, що відбувається в Індії можна вважати найбільш різким зростанням захворюваності, яке де-небудь спостерігалося за рік пандемії.

Населення закликають вакцинуватися від COVID-19. Наразі вакциновано менш як 10% населення, а всього в країні живе близько мільярда людей.

Через брак кисню в індійських лікарнях в регіонах з найбільшою кількістю хворих COVID-19, транспортуванням балонів зайнялися військові.

США нададуть додаткову підтримку Індії у зв'язку з різким зростанням захворюваності коронавірусом в країні.

Загалом у світі з початку пандемії зареєстровано майже 146,5 млн хворих на COVID-19. Найбільше померлих у США – понад 571,9 тис. осіб, Бразилії – 389,4 тис., Мексиці – 214,8 тис., Індії – 192,3 тис., Великій Британії – 127,6 тис. й Італії – 119 тис. Україна в загальносвітовому антирейтингу за кількістю хворих посіла 16-е місце, між Мексикою та Перу.

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Автор: Олександр Топчій