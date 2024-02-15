Париж у 2017 році витратив на свої збройні сили 30 мільярдів євро, але зрештою досягнув 69 мільярдів євро.

Франція досягне поставленої перед членами НАТО мети витрачати на оборону 2 відсотки ВВП у 2024 році, тобто раніше, ніж прогнозувалося раніше, заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише Politico.

За його словами, Париж різко збільшує витрати. У 2017 році Франція витратила на свої збройні сили 30 мільярдів євро, але зрештою вони досягнуть 69 мільярдів євро.

Зазначається, що цього року оборонний бюджет Франції становить 47,2 мільярда євро і, як очікується, буде неухильно зростати в наступні роки відповідно до закону про семирічне військове планування країни.

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Згідно з попередніми прогнозами, Франція спочатку планувала витратити 1,94% ВВП на свій оборонний бюджет у 2024 році і не очікувала, що досягне показника у 2% раніше 2025 року.

Лекорну сказав, що виділення 2% ВВП на оборону недостатньо, оскільки ці гроші також мають бути спрямовані на закупівлю більшої кількості озброєння. НАТО має цільовий показник у 20% оборонних коштів, що йдуть на цю мету, в той час як Франція вже витрачає 30%.

У середу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що 18 країн-членів НАТО знаходяться на шляху до досягнення цільового показника витрат Альянсу. Він закликав 13 інших допомогти досягти "справедливого" розподілу тягаря зі США.

Проблеми НАТО

Колишній президент США, який знову має амбіції зайняти президентське крісло, Дональд Трамп дав сигнал Росії та її лідеру Путіну, що можна вільно знищувати інші країни, якщо вони мають фінансові борги.

Європейські країни-члени НАТО бояться, що в разі приходу до влади Трампа, США перестане інвестувати в оборонну промисловість альянсу, тому збільшують оборонні бюджети.

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