Президентом Латвії вперше став відкритий гей Едгарс Рінкевичс. Багаторічний міністр закордонних справ склав присягу у суботу. Його каденція триватиме чотири роки.
Як повідомляє канцелярія президента Латвії, церемонія інавгурації відбулась під час урочистого засідання Сейму.
"Клянусь, що вся моя діяльність буде присвячена благу народу Латвії. Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти благополуччю Латвійської держави та її населення. Я буду шанувати священними і дотримуватися Сатверсме (Конституції - УНІАН) Латвії та законів держави. Я буду справедливим щодо всіх і обов'язки виконуватиму з доброї совісті", – оголосив він присягу.
В інавгураційній промові Рінкевичс пообіцяв, що буде виступати за "сучасну й сильну Латвію, за справедливу і чесну Латвію, за добробут людей, за інклюзивне і шанобливе суспільство".
Перед тим, як очолити країну, Рінкевичс майже 12 років був міністром закордонних справ.
Едгарс Рінкевичс став першим відкритим президентом-геєм не лише в Латвії, а й на території Європейського Союзу.
Що Рінкевичс говорив про Україну
Латвія з початку вторгнення РФ допомагає Україні та підтримує її. У жовтні 2022 року Едгарс Рінкевичс наголосив, що в Росії достатньо ресурсів, щоб вести довгу війну проти України, а тому Заходу не варто "розслаблятися" в наданні допомоги.
Згодом він заявив, що Україна повинна мати право бити по військових цілях, зокрема, аеродромах на території Російської Федерації після масового ракетного удару по українській критичній інфраструктурі.