Каденція нового президента європейської країни триватиме чотири роки.

Президентом Латвії вперше став відкритий гей Едгарс Рінкевичс. Багаторічний міністр закордонних справ склав присягу у суботу. Його каденція триватиме чотири роки.

Як повідомляє канцелярія президента Латвії, церемонія інавгурації відбулась під час урочистого засідання Сейму.

"Клянусь, що вся моя діяльність буде присвячена благу народу Латвії. Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти благополуччю Латвійської держави та її населення. Я буду шанувати священними і дотримуватися Сатверсме (Конституції - УНІАН) Латвії та законів держави. Я буду справедливим щодо всіх і обов'язки виконуватиму з доброї совісті", – оголосив він присягу.

В інавгураційній промові Рінкевичс пообіцяв, що буде виступати за "сучасну й сильну Латвію, за справедливу і чесну Латвію, за добробут людей, за інклюзивне і шанобливе суспільство".

Перед тим, як очолити країну, Рінкевичс майже 12 років був міністром закордонних справ.

Едгарс Рінкевичс став першим відкритим президентом-геєм не лише в Латвії, а й на території Європейського Союзу.

Що Рінкевичс говорив про Україну

Латвія з початку вторгнення РФ допомагає Україні та підтримує її. У жовтні 2022 року Едгарс Рінкевичс наголосив, що в Росії достатньо ресурсів, щоб вести довгу війну проти України, а тому Заходу не варто "розслаблятися" в наданні допомоги.

Згодом він заявив, що Україна повинна мати право бити по військових цілях, зокрема, аеродромах на території Російської Федерації після масового ракетного удару по українській критичній інфраструктурі.

Вас також можуть зацікавити новини: