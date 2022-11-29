Рінкевичс наголосив, що країни НАТО не повинні боятися ескалації.

Очільник Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс переконаний, що Україна повинна мати право бити по військових цілях, зокрема, аеродромах на території Російської Федерації після масового ракетного удару по українській критичній інфраструктурі.

Як повідомляє Bloomberg, Рінкевичс наголосив, що країни НАТО "не повинні боятися" ескалації.

"Ми маємо дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об'єктів чи аеродромів, з яких запускаються ці операції (ракетні удари по інфраструктурі – ред.)", – заявив політик.

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За словами латвійського міністра, низка інших держав-членів НАТО також вважають, що Україна взагалі не повинна мати обмежень щодо того, як вона використовує зброю у війні з Росією.

Війна в Україні: роль Латвії

У жовтні 2022 року міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що в Росії достатньо ресурсів, щоб вести довгу війну проти України, а тому Заходу не варто "розслаблятися" в наданні допомоги.

Крім того, депутат Сейму Латвії Александр Кірштейнс відзначився різкою заявою щодо історії Російської Федерації й нарвався на істерики пропагандистів. Він заявив, що російської нації не існує, так само як і мови країни-окупанта. На його переконання, російська мова - це діалект, сформований монголо-татарами.

Раніше повідомлялося, що Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для росіян. У ніч з 18 на 19 вересня ці країни перестали пускати громадян РФ із шенгенськими туристичними візами, бо вважають, що їхні поїздки - це загроза суспільній безпеці усієї шенгенської зони.

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