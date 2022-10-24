У МЗС країни заявили, що важливо надавати Україні не тільки військову, а й фінансову допомогу.

У Росії достатньо ресурсів, щоб вести довгу війну проти України, а тому Заходу не варто "розслаблятися" в наданні допомоги.

Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс на латвійському телебаченні, пише Delfi.

За словами глави МЗС, важливо надавати Україні не тільки військову, а й фінансову допомогу, щоб країна могла відновити зруйновану Росією цивільну інфраструктуру і пережити зиму.

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"Росія сподівається на втому Заходу, в тому числі намагаючись негативно вплинути на громадську думку", — пояснив міністр.

Рінкевичс наголосив, що єдність Заходу в допомозі Україні "досить сильна", але є проблеми зі швидкістю виконання прийнятих рішень.

"Наприклад, поставки зброї часто відбуваються повільніше, ніж зміни на фронті", — зазначив дипломат.

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Латвія з початку війни підтримує Україну. Країна не тільки надає озброєння, фінансову допомогу, а й надає всіляку політичну підтримку на міжнародній арені.

Так, у серпні Латвія передала Україні вертольоти.

Вона також зупинила видачу віз росіянам і визнала РФ спонсором тероризму.

Крім цього, Латвія подала клопотання в Європейського суду з прав людини про дозвіл брати участь у розгляді міжнародної справи "Україна проти Росії" як третя сторона.

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