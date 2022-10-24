У Росії достатньо ресурсів, щоб вести довгу війну проти України, а тому Заходу не варто "розслаблятися" в наданні допомоги.
Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс на латвійському телебаченні, пише Delfi.
За словами глави МЗС, важливо надавати Україні не тільки військову, а й фінансову допомогу, щоб країна могла відновити зруйновану Росією цивільну інфраструктуру і пережити зиму.
"Росія сподівається на втому Заходу, в тому числі намагаючись негативно вплинути на громадську думку", — пояснив міністр.
Рінкевичс наголосив, що єдність Заходу в допомозі Україні "досить сильна", але є проблеми зі швидкістю виконання прийнятих рішень.
"Наприклад, поставки зброї часто відбуваються повільніше, ніж зміни на фронті", — зазначив дипломат.
Допомога Литви у війні: останні новини
Латвія з початку війни підтримує Україну. Країна не тільки надає озброєння, фінансову допомогу, а й надає всіляку політичну підтримку на міжнародній арені.
Так, у серпні Латвія передала Україні вертольоти.
Вона також зупинила видачу віз росіянам і визнала РФ спонсором тероризму.
Крім цього, Латвія подала клопотання в Європейського суду з прав людини про дозвіл брати участь у розгляді міжнародної справи "Україна проти Росії" як третя сторона.