Туреччина використовує кризу в НАТО для розширення власного впливу в Європі, – Defense News

Туреччина активізує зусилля, щоб зайняти більш значущу роль у системі оборони Європи на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього НАТО та критики з боку президента США Дональда Трампа.

Як зазначає видання Defense News, Анкара робить ставку на власні досягнення в оборонній промисловості, які за останні роки помітно посилили її позиції. Розвиток військових технологій і зростання виробництва озброєнь роблять Туреччину дедалі привабливішим партнером для європейських країн, які шукають способи зміцнити свою безпеку.

На цьому тлі в європейських столицях дедалі частіше розглядають можливість розширення співпраці з Туреччиною, зокрема в рамках спільних оборонних проєктів і програм. Внесок Анкари у військові технології вже визнається на рівні командування НАТО, що підсилює її аргументи на користь більш активної участі в європейській обороні, йдеться в публікації.

Відео дня

Відносини Туреччини з низкою країн ЄС залишаються напруженими, що ускладнює її участь у європейських оборонних ініціативах, особливо тих, які реалізуються через структури Європейського Союзу, пише видання.

Посилення ролі Туреччини відбувається на тлі більш широких змін всередині альянсу. Риторика Дональда Трампа, який неодноразово ставив під сумнів ефективність НАТО і вимагав від союзників більшої залученості, посилює побоювання в Європі щодо надійності американських гарантій безпеки, йдеться в матеріалі.

У цих умовах європейські країни все активніше обговорюють необхідність нарощування власних оборонних можливостей і диверсифікації партнерств. Туреччина, що володіє значним військовим потенціалом і розвиненою оборонною промисловістю, розглядається як один із можливих ключових гравців у цій новій конфігурації, зазначається у публікації.

Таким чином, Анкара прагне використати поточну невизначеність щодо майбутнього НАТО для зміцнення своїх позицій і розширення впливу в системі європейської безпеки, резюмує видання.

Оборонні можливості Туреччини

На тлі війни на Близькому Сході Туреччина занепокоїлася розширенням наявних систем ППО. Країна побоюється, що її власних ЗРК не вистачить для захисту, тому Анкара розпочала переговори з Італією щодо закупівлі та спільного виробництва систем протиповітряної оборони. Франко-італійські ЗРК SAMP/T мають стати частиною турецької багатошарової протиракетної захисної системи "Сталевий купол" (Steel Dome).

Крім того, у Туреччині розробили власний аналог іранського "Шахеда" – новий далекобійний ударний дрон, але з більш сучасними технологіями. Виробник – оборонна компанія STM, відома своїми дронами-камікадзе – подробиць новинки не розкриває. Однак відомо, що дальність безпілотника може сягати 2000 км.

