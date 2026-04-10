Зеленський: Україна і Туреччина мають спільний інтерес у великому енергетичному проєкті

Зеленський з Ердоганом обговорювали, зокрема, тристоронню зустріч на рівні лідерів у Туреччині.

Існує спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна - Туреччина. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з журналістами сказав президент України Володимир Зеленський, говорячи про результати візитів до Туреччини та Сирії.

"З Ердоганом ми говорили, зокрема, про такі речі: саміт НАТО, який цього року буде в Туреччині, і місце України в ньому. А також про те, яке бачення Сполучених Штатів Америки щодо нашого вступу в Альянс, який вплив на ці процеси має Росія", - зазначив він.

Друге питання, розповів глава держави, - це тристороння зустріч на рівні лідерів у Туреччині. "Ердоган підтримує цю ідею. Далі вже мають бути перемовини з російською стороною", - зауважив Зеленський.

Третє, зазначив президент, вони з Ердоганом "погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна - Туреччина".

Четверте - домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. "Щось схоже ми будемо робити у співпраці з Туреччиною", - повідомив Зеленський.

Інші зустрічі

Він також зауважив, що наступного дня після його зустрічі з Ердоганом голова НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький зустрічався з міністром енергетики Туреччини.

Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров зустрічався з турецькими колегами, вони розмовляли про оборонне співробітництво. "У нас там кілька різних проєктів", - додав президент.

Сирія

Стосовно Сирії Зеленський зазначив, що Україна демонструє, що не лише Росія присутня на Близькому Сході.

"Сирія воювала за себе фактично проти Ірану й проти "рускіх". Сирія дуже поважає Україну. Після падіння Асада ми побудували якісно інші відносини. Є всі необхідні контакти на політичному рівні - на найвищому, на рівні МЗС, на інших необхідних", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що Україна посилюватиме дипломатичну присутність у Сирії - працюватиме наше посольство.

Крім того, ми готові співпрацювати у сфері продовольчої безпеки, а також щодо інфраструктури.

"Ми домовилися з Президентом Сирії про серйозні контракти щодо агропромислового комплексу. І ми тут бачимо можливості і для інших країн регіону", - повідомив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Ердогана

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Зеленський прибув до Стамбулу для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Український президент зазначав, що має намір обговорити з Ердоганом питання безпеки Європи та Близького Сходу.

Водночас Адміністрація президента Туреччини повідомила, що переговори будуть присвячені "двостороннім питанням з Україною, розвитку ситуації в регіоні та зусиллям щодо досягнення перемир'я і довгострокового врегулювання, зокрема в рамках Стамбульського процесу".

