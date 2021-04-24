Водночас вона висловилася на підтримку того, щоб німецька влада припинила схвалювати газопровід "Північний потік-2".

Кандидатка на посаду федерального канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок вважає недоцільним говорити про членство України в НАТО, бо триває конфлікт з Росією.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню FAZ, пише "Європейська правда".

"Найголовніше зараз - посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання Мінських угод. Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні. І як би важко це не було щодо російських дій, ми не повинні припиняти всі переговори з Москвою", - сказала Бербок.

За її словами, послання Москві повинно бути таким: "суверенні держави самі розв'язують питання про свої союзи".

Читайте такожРосія створила справжню загрозу для Європи - міністр оборони Німеччини"Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звісно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні", - додала вона.

На запитання журналіста, чи підтримає вона в разі призначення на пост канцлера надання летальної зброї Україні, політик не відповіла прямо, а лише згадала про спостережну місію.

"Загроза для України з боку Росії залишається великою. Найголовніше - забезпечити реалізацію Мінських угод вже зараз. Місія спостерігачів від ОБСЄ потребує доступу до всіх частин окупованої Росією території та більше не повинна піддаватися на саботаж. Вона також вкрай потребує більше коштів для повітряної розвідки", - сказала Бербок.

Водночас вона висловилася на підтримку того, щоб уряд Німеччини перестав схвалювати побудову газопроводу "Північний потік-2".

"Санкції є жорсткими заходами, але їм постійно заважає те, що німецький уряд підтримує найважливіший престижний проект Кремля - газопровід "Північний потік-2". Я б давно відкликала політичну підтримку "Північного потоку-2", - сказала кандидатка у канцлери.

Висування Бербок на виборах у Німеччині

Німецькі "Зелені" вперше в історії партії висунули кандидата на пост федерального канцлера. Нею стала співголова партії "Союз 90/Зелені" Анналена Бербок.

Вибори призначені на 26 вересня 2021 року.

Одна з центральних тем для Бербок була боротьба з кліматичними змінами. Також вона жорстко критикувала дії Росії в України та виступала проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Катерина Комолова