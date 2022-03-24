Заборона діє щодо відомих осіб з кіно, музики та інших сфер.

Міністерство закордонних справ Латвії внесло на невизначений термін до списку небажаних осіб понад 20 російських працівників культури.

Як повідомляє портал DELFI, всі ці особи внесені до "чорного" списку за пропаганду війни та агресію проти України.

Глава зовнішньополітичного відомства Латвії Едгарс Ринкевич зазначив, що список буде доповнюватися і надалі.

Раніше, 21 березня, міністр культури Науріс Пунтуліс закликав МЗС Латвії включити в список небажаних осіб понад 20 російських працівників культури.

Зокрема, з урахуванням відбувся 18 березня в Москві прокремлівського заходу на стадіоні "Лужники", який був присвячений анексії Криму і підтримці військової агресії Росії проти України, Міністр культури звернувся із закликом до МЗС розглянути включення в чорний список учасників заходу, встановивши для них заборону на в'їзд до Латвії.

Міністр культури запропонував тоді включити до списку небажаних осіб: Поліну Гагаріну, Сергія Жукова, Олексія Потєхіна, Тимура Юнусова, Миколу Расторгуєва, Віталія Локтєва, Олександра Єрохіна, Сергія Перегудова, Дмитра Стрельцова, Олексія Тарасова, Павла Сучкова, Олексія Кантура, Наталію Подольську, Володимира Машкова, Дмитра Пєвцова, Микиту Михалкова, Ілзе Лієпу, Вікторію Циганову, Станіслава Михайлова, Валерія Гергієва та ін.

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