Вересневі опитування засвідчили зростання нетерпимості до ЛГБТ у Польщі.

Комітет з етики Сейму Польщі покарав доганами міністра освіти Пшемислава Чарнека та депутата «Права і справедливості» Яцека Жалєка, які некоректно висловлювалися на адресу ЛГБТ-спільнот.

Про це повідомляє RMF24.

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Винесення догани Чарнеку було ухвалене більшістю голосів, а сам міністр на засідання комітету не з’явився.

Напередодні президентських виборів у Польщі тоді ще член штабу Дуди Пшемислав Чарнек заявив, що «ці люди (ЛГБТ – УНІАН) не рівні нормальним людям». Це спровокувало скандал серед громадськості й політиків.

Сам Анджей Дуда називав пропаганду прав ЛГБТ «ідеологією» більш руйнівною, ніж комунізм.

Без покарання не залишився й депутат правлячої партії Жалєк, який у червні 2020 року на тлі скандалу з гомофобним настроєм оточення президента Польщі в ефірі місцевого телеканалу додав, що «ЛГБТ – не люди. Це ідеологія».

Депутат рішення комітету не прокоментував, а ось міністр у Twitter додав, що «голі люди, що йдуть в середмісті Лос-Анджелесу, не є нормальними».

«Етика – їхня проблема, не моя. Переконаний, що президія Сейму оцінить це очевидне для більшості поляків питання інакше», – написав Чарнек.

Догана є найвищою мірою покарання Комітету з питань етики у Польщі.

Гомофобія у Польщі: що відомо

Згідно з опитуванням FRA, 60% респондентів підтвердили, що у Польщі зросла нетерпимість до ЛГБТ+.

У вересні 2020-го голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що ЛГБТ – це загроза для західної цивілізації, і закликав боротися з нею.

9 листопада стало відомо, що польському Сейму збираються подати законопроект, головним пунктом якого є заборона на проведення маршів рівності.

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Переклад: Яна Ставська