Москва попросила Мінськ про подбати про іноземців.

Білоруська залізниця готується до приїзду понад 200 іноземців з Таджикистану у Гродно.

Документ з підписом начальника залізниці від 6 грудня з’явився у Telegram Readovka.

У прикордонне місто 18 грудня з Росії прибудуть 243 громадянина Таджикистану, усі – чоловіки.

Зазначається, що таджики мають складне соціально-фінансове становище, тож Москва попросила Мінськ про них подбати. На вокзалі, зокрема, планують облаштувати тимчасові пункти видачі спецодягу і харчів.

Читайте також"Путін - дворовий хуліган": у РФ пояснили заяви та дії КремляУ соцмережі нагадали, що згідно з постановою Ради міністрів Білорусі від 14 грудня, в рамках програми з забезпечення правопорядку, заплановано проведення "інформаційної кампанії за межами Республіки з її популяризації як країни для працевлаштування і життя".

Постанова передбачає, що програма допоможе отримати міграційний приріст у 20 тисяч людей.

З огляду на це автор допису допустив, що таким чином Лукашенко просто намагається замаскувати відтік робочої сили за кордон, в тому числі, через політичні переслідування, що тривають в країні з літа 2020 року.

Протести в Білорусі і відносини Лукашенка з Путіним

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова