Олександр Лукашенко підписав укази про присвоєння спеціального і військових звань. Один з указів стосується присвоєння звання генерал-майора запасу Віктору Лукашенку.
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Про це повідомляє TUT.by. Зазначається, що чергове військове звання генерал-майора присвоєно полковникам Володимиру Купріянюку, Роману Подлінєву, Миколі Карпенкову, Дмитру Шахраєву, Андрію Павлюченку.
Чергове спеціальне звання генерал-майора міліції присвоєно полковнику міліції Геннадію Казакевичу.
Старший син Олександра Лукашенка Віктор став генерал-майором запасу. Сьогодні ж стало відомо, що 26 лютого Олександр Лукашенко підписав указ про звільнення Віктора з посади помічника президента з національної безпеки «у зв'язку з переходом на виборну посаду».
Зазначається також, що Віктор Лукашенко раніше був обраний головою Національного олімпійського комітету.
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