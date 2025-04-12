Самопроголошений президент навіть ініціював відкриття прямого повітряного рейсу між Ісламабадом і Мінськом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готова прийняти 100-150 тисяч трудових мігрантів з Пакистану. Про це стало відомо 11 квітня під час зустрічі білоруського диктатора із прем’єр-міністром Пакистану Шахбазом Шарифом, повідомляє Белта.

За словами Лукашенка, в Пакистані є багато людей, які можуть і хочуть працювати в Білорусі.

"Зробимо все для того, щоб наші пакистанські друзі, робітники, селяни, інтелігенція – всі охочі змогли приїхати в Білорусь і працювати тут. Ми надамо їм відповідну підтримку. Ми також домовились, що виробимо конкретний механізм приїзду людей для роботи в Білорусі. Нам вони будуть дуже потрібні", - сказав диктатор.

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Лукашенко для цього навіть ініціював відкриття прямого рейсу між Ісламабадом і Мінськом.

"Якщо ми будемо залучати трудові ресурси з Пакистану в Білорусь, а це буде, для людей потрібне швидке повітряне сполучення. Ми готові в цьому напрямку працювати і пройти свій шлях", - сказав він.

Останні заяви Лукашенка

Як повідомляв раніше УНІАН, 25 березня Лукашенко на інавгурації виступив із заявою про диктатуру в Білорусі. У своїй промові він зазначив, нібито "пів світу мріє" про таку диктатуру, як у Білорусі. "Пів світу мріє про нашу диктатуру - диктатуру реальних справ і інтересів наших людей. І зі свободою слова у нас усе гаразд. Демократії у нас більше, ніж у тих, хто називає себе її еталоном", - сказав він.

Також Лукашенко заявив російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, що президент України Володимир Зеленський був йому "як син". Вона запитала диктатора про його ставлення до Зеленського, нагадавши, як навесні 2023 року він назвав його "гнидою". "Володя як син мені був, але вчинив як гнида", - відповів той.

Крім того, Лукашенко впевнений, що Кремль "ніколи" не погодиться на розміщення європейських військ в Україні, оскільки Москва і Київ продовжують маневрувати заради переваги в спонсорованих США мирних переговорах. А ще він похвалив президента Дональда Трампа за його "прямий підхід" до війни Росії з Україною.

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