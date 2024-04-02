В Брюселі нагадали білорсуському керівнику, хто на континенті є справжнім агресором.

Євросоюз не є агресивним блоком, а військова загроза в Європі походить від чинних керівників Росії та Білорусі. Про це заявив на брифінгу в Брюсселі речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано, коментуючи заяву Олександра Лукашенка про підготовку Білорусі до війни.

"Європейський Союз не веде війну. Тому, звичайно, нікому не потрібно боятися Європейського Союзу – лише тим, хто намагається підірвати повагу до міжнародних правил, до демократії та прав людини", – наводить слова Пітера Стано кореспондент 24 каналу.

За словами речника, саме ЄС змушений реагувати на загрозу зі сходу, а не навпаки.

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"Ми вживаємо запобіжних заходів з першого дня повномасштабної агресії Росії проти України. Ми працюємо над тим, щоб Європа була якнайкраще підготовлена до протистояння всім загрозам, які виходять від таких людей, як Лукашенко та Путін", — заявив Стано.

Речник нагадав, що Європейський союз не вважає Лукашенка законним президентом Білорусі, оскільки той сфальсифікував результати президентських виборів у 2020 році. Також Стано назвав білоруського диктатора співучасником воєнних злочинів, які вчинила Росія в Україні.

Заява Лукашенка про підготовку до війни

Як писав УНІАН, сьогодні ЗМІ поширили заяву Олександра Лукашенка про те, що Білорусь готується до війни. За його словами, країна готує військові підрозділи, надходить озброєння та техніка для підвищення їхньої боєздатності.

"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" – не я це придумав. Це дуже правильно сказано", – заявив білоруський диктатор.

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