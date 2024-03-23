Частина ЄС може просто відмахнутися від України, як від сторонньої проблеми.

Європейський союз здатен заповнити прогалину у поставках зброї Україні, яку залишили США, але європейські лідери не мають на це політичної волі. Про це пише CNN за підсумками саміту ЄС цього тижня.

Зазначається, що лідери ЄС погодилися вивчити нові шляхи залучення коштів для України, однак конкретних рішень про виділення грошей на зброю для України так і не ухвалили.

CNN зауважує, що загалом ЄС надіслав Києву більше грошей, ніж США. Але із виділених 85 мільярдів доларів лише 5,6 мільярда пішли на військову допомогу, а решта – це гуманітарна (2,2 мільярда доларів) та фінансова (77,1 мільярда доларів) допомога.

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"За останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,24 трильйона доларів, у порівнянні з 16,75 трильйона доларів ЄС. На папері це означає, що Європа гіпотетично може пережити Росію, якщо війна стане війною економічного виснаження. Або більш грубо: так, у Європи дійсно є гроші, щоб закрити американську прірву. Складність полягає в тому, як це працює політично", – пише CNN.

Видання зауважує, що з-поміж 27 суверенних держав, які входять в ЄС, кожна має свої погляди на те, як можна і як не можна допомагати Україні. Наприклад, деякі є нейтральними у військовому плані і не можуть поставляти зброю взагалі; деякі хочуть просто купувати американську зброю та відправляти її в Україну, а деякі хочуть виробляти її виключно в межах ЄС. Все це є причиною тяганини і тривалих дискусій.

"У короткостроковій перспективі Україні терміново потрібна зброя. (...) Отже, чи зможе Європа заповнити порожнечу фінансування в Україні, яку залишив Вашингтон? Відповідь – так, у Європи є засоби. Більше питання – чи є у неї воля", – йдеться у публікації.

CNN зауважує, що на тлі такої масштабної безпекової кризи як вторгнення РФ в Україну лише 18 з 32 країн НАТО підняли витрати на власну оборону до 2% ВВП. Тож бажаючих давати гроші на захист України ще менше.

"І це саме та точка, в якій європейське мислення може піти одним із двох шляхів: переконатися, що Україна переможе Росію заради ширшого континенту, або запитати, яке це має відношення до нас?" — резюмує автор публікації.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, демократи у США готові підтримати ідею Трампа про надання допомоги Україні в кредит, щоб вийти із глухого кута. В Демократичній партії все більше відкриті до цієї концепції, якщо вона розглядається як останній шанс затвердити допомогу Україні.

Також ми розповідали, що Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що туди увійшло. 20 млн фунтів буде передбачено на постачання систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українського неба.

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