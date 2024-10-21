Київ рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи інших заходів на тимчасово окупованих територіях України.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) могло фінансувати ядерні дослідження в окупованому Криму. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода.

У розпорядженні видання опинилися кілька внутрішніх документів МАГАТЕ, пов'язаних із двома науковими проєктами, які отримали підтримку агентства. Перший із цих проєктів – Дослідження тимчасових тенденцій забруднення у прибережних російських районах Чорного моря за допомогою ядерних та інших аналітичних методів.

"В угоді про проєкт, ... підписаній главою однієї з адміністративних секцій МАГАТЕ, коротко описана програма проєкту: "дослідження тимчасових тенденцій неорганічних та органічних забруднень, в окремих російських прибережних районах Чорного моря (морські станції на півострові Тамань, в Анапі, Новоросійську, Туапсе, Сочі та Севастополі)", - йдеться у розслідуванні.

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За словами колишньої членкині Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольги Кошарної, це є порушенням, тому що "МАГАТЕ офіційно вважає, що Севастополь – це українська територія, як і Донецька область, Луганська область, Запорізька область та всі окуповані території України".

Зазначається, що виконавцем проєкту був Об'єднаний інститут ядерних досліджень із підмосковної Дубни, а провідним науковим співробітником стала Марина Фронтасьєва, співробітниця Лабораторії нейтронної фізики інституту. При цьому в одному з пунктів згадується, що МАГАТЕ виступає спонсором проєкту.

За інформацією розслідцувачів, ще один російський науковий проєкт, використаний МАГАТЕ, стосувався вивчення міграції птахів та поширення пташиного грипу за допомогою ізотопного аналізу. Він був укладений навесні 2018 року між МАГАТЕ та російським Федеральним центром охорони здоров'я тварин (ФЦОЗТ):

Згідно з контрактом, ФЦОЗТ мав загалом отримати від МАГАТЕ 60 тисяч євро. У звіті російська сторона вказала, що частину зразків пташиного пір'я було зібрано в Криму. Чи це було спочатку узгоджено з МАГАТЕ – невідомо.

Видання також інформує, що 21 жовтня в Москві має відкритися регіональний тренінговий курс з фізики брахітерапії. Захід пройде в рамках однієї з програм технічної кооперації МАГАТЕ та фінансово підтримується агентством. Загальна вартість програми – майже 2 мільйони доларів США. Серед учасників курсу - 22 особи з Вірменії, Білорусі, Киргизстану, Туркменістану та Росії. Всіх учасників було відібрано секретаріатом МАГАТЕ.

Кошарна зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення, російські позиції в МАГАТЕ не постраждали - так, кількість росіян у складі секретаріату агентства не скоротилася, а РФ продовжує входити до Ради керівників організації. При цьому російські внески до бюджету МАГАТЕ у 2024 році були порівняно невеликі - 1,8%, тоді як США вносять 25%, Китай – майже 15%, а Німеччина – 6%.

Водночас у МАГАТЕ заявили, що агентство продовжує розглядати Крим як частину України, а вищезазначені проєкти мали "виключно технічний характер". У свою чергу у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні зазначили, що Київ рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи інших заходів на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь:

"Це порушує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Жоден з таких проєктів не був узгоджений з Україною".

МАГАТЕ і війна в Україні - останні новини

У вересні МАГАТЕ закликала Росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України. Відповідну резолюцію було ухвалено за підсумками генеральної конференції агентства. Її співавторами виступили 52 країни-члени агентства.

Згідно з документом, до моменту повернення станції під контроль України від РФ вимагається забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на ЗАЕС.

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