У ході розслідування допитали 90 свідків й вивчили десятки документів, листів і стенограм з церковних архівів Ватикану й США.

Папа Франциск заявив, що викорінить сексуальне насильство у Католицькій церкві після публікації звіту про те, що Ватикан не впорався з фактами регулярного насильства з боку кардинала МакКерріка до молодих семінаристів.

Про це пише Reuters.

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«Учора опублікували звіт про неприємний випадок екс-кардинала Теодора МакКерріка. Я висловлюю підтримку усім жертвам будь-якого насильства і наміри Церкви викорінити це зло», – заявив Папа на щоденній спільній аудієнції.

Потім він закрив очі та беззвучно помолився, зауважують журналісти.

Про що йдеться у скандальному звіті

На 450 аркушах звіту йдеться про те, що покійний Папа Іоанн Павло ІІ призначив МакКерріка на високу посаду у 2002 році – усупереч чуткам про його сексуальні домагання до дорослих семінаристів. Тоді, за результатами неофіційного розслідування, у церкві встановили, що священник «спав з молодими людьми», але «доказів» сексуальних дій не знайшли.

Своєю чергою, розслідування цієї справи рухалося й у 2008 році за Папи Бенедикта. Проте МакКерріку зробили усне попередження й наказали поводитися стримано, а також попросили піти у відставку з посади єпископа.

Як пише The Guardian, у ході розслідування допитали 90 свідків й вивчили десятки документів, листів і стенограм з церковних архівів Ватикану й США.

Під час розширених інтерв’ю, почасти емоційних, свідки описували поведінку кардинала: сексуальне насильство, напади, небажану сексуальну активність, інтимний фізичний контакт і спільне використання ліжок без фізичних доторків. Крім того, МакКеррік зловживав службовим становищем.

Папа Франциск, з огляду на рішення попередників, теж не бачив у справі якоїсь перспективи, бо вважав, що необхідні заходи вже вжито. Та після нових звинувачень МакКерріка у 2017 році позбавили сану.

Сам звинувачений публічно справу не коментував. Нині йому 90 років, і він живе в повній ізоляції.

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Автор: Яна Ставська