Франція хоче пояснень від США щодо їхнього контракту з Австралією, через який австралійці розірвали угоду з французами вартістю $66 мільярдів.

Президент Франції Еммануель Макрон проведе телефонну розмову з главою Білого дому Джоном Байденом на тлі кризи у відносинах між країнами, котра виникла цього тижня.

Розмова двох президентів відбудеться найближчими днями, повідомляє Le Parisien.

Зазначається, що Макрон збирається попросити Байдена прояснити ситуацію довкола скасування Австралією "контракту століття" з Францією на користь США, що стосується виготовлення дванадцяти підводних човнів.

За даними джерел Le Parisien, Макрон також має намір нагадати своєму американському колезі про амбіції Франції та Європейського Союзу в Індо-Тихоокеанській зоні, що лежать в основі цієї кризи між союзниками.

Прес-секретар французького уряду Габріель Аттал зазначив, що телефонна розмова глав держав відбудеться на прохання президента США, пише Le Figaro.

"Від Еммануеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень того, що виглядає як серйозне порушення довіри", - сказав він.

Аттал також зазначив, що уряд хоче пояснень і шукатиме можливості для руху вперед у відносинах зі своїми партнерами, але "без довіри це не працює".

За його словами, Франція також буде вести переговори з Австралією щодо отримання "компенсації", враховуючи порушення контракту.

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Криза відносин між Францією і США

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Австралія купить американські крилаті ракети великої дальності "Томагавк" у рамках оборонного Альянсу AUKUS, про створення якого 15 вересня оголосили Австралія, США і Велика Британія. Також будуть закуплені протикорабельні ракети великої дальності LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) і ракети класу "повітря - земля". Першим проектом AUKUS стане оснащення Австралії атомними підводними човнами без ядерної зброї. Після оголошення про створення альянсу AUKUS Австралія вийшла із угоди з Францією щодо будівництва підводних човнів на $66 мільярдів.

У відповідь Франція вперше в історії відкликала послів із США та Австралії для консультацій. У Парижі назвали таку поведінку США і Австралії "неприйнятною між союзниками й партнерами". "Це жорстоке і одностороннє рішення багато в чому нагадує те, що робив Трамп... Це був дійсно удар ножем у спину. Ми побудували довірчі відносини з Австралією, і ця довіра була зраджена. Так не робиться між союзниками", - сказав прем'єр-міністр Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Як повідомили ЗМІ, до отримання Макроном листа від Моррісона про розрив угоди Австралія ніяк не давала зрозуміти про намір вийти з угоди.

Посол Франції у США зазначив, що угода Австралії і США "безпосередньо впливає на бачення наших союзів, наших партнерств та значення Індо-Тихоокеанського регіону для Європи".

Автор: Олександр Топчій