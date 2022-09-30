Президент Франції назвав дії РФ серйозним порушенням міжнародного права.

Президент Франції Еммануель Макрон засуджує незаконну анексію українських територій Росією.

Про це Макрон повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією українських регіонів - Донецька, Луганська, Запоріжжя і Херсона. Це серйозне порушення міжнародного права, а також українського суверенітету", - наголосив Макрон.

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Глава держави заявив, що Франція залишатиметься на боці України у протидії російській агресії і допомагатиме їй відновити повний суверенітет над усіма територіями.

Спроба анексії українських територій Росією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитись про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ. Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".