Республіканці кажуть, що після повернення Трампа потреби допомагати Україні вже не буде.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон "не має апетиту" до продовження американської підтримки України. Такую заяву він зробив в інтерв’ю виданню Punchbowl news.

"У мене немає апетиту щодо подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що це не потрібно. Якщо президент Трамп переможе, я вважаю, що він справді зможе завершити цей конфлікт. Я справді так вважаю. Я думаю, що він подзвонить [президенту Росії Володимиру] Путіну і скаже, що цього вже достатньо", – заявив Джонсон.

За словами республіканця, "всі в усьому світі втомилися" від війни в Україні і хочуть, "щоб це було вирішено".

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"Я не впевнений, але я думаю, що якщо Камала Гарріс стане президентом, я не думаю, що це закінчиться, і це відчайдушний і небезпечний сценарій", – сказав Джонсон.

Як Джонсон блокував військову допомогу Україні

Як писав УНІАН, рівно рік тому у США сталася парламентська криза через неспроможність ухвалити бюджет на 2024 фінансовий рік. Одним із наслідків цього стала зміна спікера Палати представників – посаду отримав близький соратник Дональда Трампа Майк Джонсон.

Після цього розпочалася багатомісячна епопея, протягом якої Майк Джонсон під різними приводами відмовлявся виносити на голосування депутатів Палати представників законопроекти про виділення військової допомоги Україні.

Ця затримка призвела до різкого скорочення поставок зброї в Україну. На думку багатьох військових оглядачів, багатомісячний дефіцит озброєнь у ЗСУ саме в той час, коли Росія почала отримувати мільйони снарядів з Північної Кореї, призвів не лише до втрати Авдіївки, але й відчутно позначився на загальній ситуації у війні.

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