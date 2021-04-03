Вакцинація проти COVID-19 в США почалася в грудні 2020 року.

У США вже майже третина населення - понад 100 млн осіб - отримали як мінімум перше щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє Deutsche Welle, близько 58 млн американців вже щеплені повністю.

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У Сполучених Штатах щодня роблять близько 3 млн противірусних ін'єкцій.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), в особливо вразливій віковій групі - старше 65 років - вакциновані три чверті американців, близько 54% - повністю.

Вакцинація в США

Вакцинація від коронавірусної хвороби в США почалася в грудні 2020 року.

Президент США Джо Байден заявив, що до кінця травня 2021 року в країні буде достатньо вакцин, щоб зробити щеплення кожній дорослій людині.

Щепленим від коронавірусу американцям дозволили спілкуватися без масок та соціальної дистанції.

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Автор: Вікторія Токарєва