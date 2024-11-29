Меркель заявила, що Росія не повинна виграти війну в Україні

Екс-канцлерка зазначила, що "потрібно завжди паралельно продумувати і дипломатичні рішення".

Колишній федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Україну та її прихильників зважати на дипломатичні рішення в прагненні до завершення війни.

"Росія не повинна виграти цю війну. Це кричуще порушення міжнародного права, яке вчинив він [Путін] щодо України", - заявила Меркель у ток-шоу Майбріт Ільнер на каналі ZDF.

Однак при цьому ексканцлерка також зазначила, що "потрібно завжди паралельно продумувати і дипломатичні рішення". Ці рішення, за її словами, не обов'язково застосовувати просто зараз.

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"Коли настане відповідний момент, це повинні спільно обговорити всі сторони: Україна та її прихильники", - додала вона.

Війна в Україні - заяви Меркель

Повномасштабна війна в Україні почалася б раніше, якби Київ почав рух до НАТО. Про це сказала колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За її словами, агресія РФ почалася б раніше, якби вона не заблокувала вступ України до НАТО в 2008 році.

"Ми побачили б військовий конфлікт навіть раніше. Мені було абсолютно ясно, що президент (РФ - УНІАН) Путін не стояв би осторонь і спостерігав за вступом України до НАТО", - зазначила політик.

Вона підкреслила, що в такому разі "Україна як держава точно не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року".

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