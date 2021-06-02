Зараз жінка перебуває під підпискою про невиїзд.

Мешканка Мінськ загрожує тюремне ув'язнення за відмову здавати квартиру помічниці прокурора.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Дворічний контракт на оренду сторони уклали в липні 2020 року. Однак, після протестів у серпні жінка передумала здавати квартиру і зажадала звільнити її.

У прокуратурі стверджують, що вона "піддалася інформаційному впливу" і свідомо хотіла "порушити права, свободи і законні інтереси потерпілої виключно у зв'язку з її становищем". Проти неї відкрили кримінальну справу за статтею про порушення рівноправності громадян, справу направлено до суду. Жінці загрожує до 2 років позбавлення волі, сама вона знаходиться під підпискою про невиїзд.

Житловий кодекс Білорусі передбачає, що орендодавець може розірвати договір оренди за власною ініціативою, повідомивши орендаря за місяць і пояснивши причини.

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Як пише Телеграм-канал "Беларусь головного мозга", потерпілою у справі проходить Аліна Касьянчик, яка раніше була держобвинувачем у справі журналістів "Белсат" Катерини Андрєєвої і Дар'ї Чульцової. Суд засудив їх до двох років ув'язнення за стрім з протестної акції. Також Касьянчик представляла оввинувачення у справі про напис "Не забудемо" на Пушкінській, недалеко від місця, де загинув протестувальник Олександр Тарайковський.

"Відзначимо, що ніякого конфлікту у працівниці прокуратури з господарями житла не було: Касьянчик було запропоновано з'їхати, вона погодилася і, коли знайшла нове житло, договір був розірваний за угодою сторін. А вже потім було порушено кримінальну справу за 190-ю статтею КК через дискримінацію", - пише Телеграм-канал.

Вибори і протести в Білорусі: що сталося

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори.

Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. Були затримані і заарештовані багато людей, які заявили про непідтримку режиму Лукашенка.

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Автор: Юрій Годован