Мешканка Мінськ загрожує тюремне ув'язнення за відмову здавати квартиру помічниці прокурора.
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
Дворічний контракт на оренду сторони уклали в липні 2020 року. Однак, після протестів у серпні жінка передумала здавати квартиру і зажадала звільнити її.
У прокуратурі стверджують, що вона "піддалася інформаційному впливу" і свідомо хотіла "порушити права, свободи і законні інтереси потерпілої виключно у зв'язку з її становищем". Проти неї відкрили кримінальну справу за статтею про порушення рівноправності громадян, справу направлено до суду. Жінці загрожує до 2 років позбавлення волі, сама вона знаходиться під підпискою про невиїзд.
Житловий кодекс Білорусі передбачає, що орендодавець може розірвати договір оренди за власною ініціативою, повідомивши орендаря за місяць і пояснивши причини.
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Як пише Телеграм-канал "Беларусь головного мозга", потерпілою у справі проходить Аліна Касьянчик, яка раніше була держобвинувачем у справі журналістів "Белсат" Катерини Андрєєвої і Дар'ї Чульцової. Суд засудив їх до двох років ув'язнення за стрім з протестної акції. Також Касьянчик представляла оввинувачення у справі про напис "Не забудемо" на Пушкінській, недалеко від місця, де загинув протестувальник Олександр Тарайковський.
"Відзначимо, що ніякого конфлікту у працівниці прокуратури з господарями житла не було: Касьянчик було запропоновано з'їхати, вона погодилася і, коли знайшла нове житло, договір був розірваний за угодою сторін. А вже потім було порушено кримінальну справу за 190-ю статтею КК через дискримінацію", - пише Телеграм-канал.
Вибори і протести в Білорусі: що сталося
9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори.
Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.
Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися сутички з силовиками. Були затримані і заарештовані багато людей, які заявили про непідтримку режиму Лукашенка.
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