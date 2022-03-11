При цьому влада КНР поки не намагається "навмисно знизити або компенсувати ефект" від санкцій проти Москви.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявляє, що економічні санкції, введені проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, обмежать, серед іншого, здатність Китаю закуповувати в Росії нафту.

Як повідомляє "Голос Америки", при цьому глава Мінфіну зазначила, що влада КНР поки не намагається "навмисно знизити або компенсувати ефект" від санкцій проти Москви.

"Мені здається, що китайські фінансові інститути, які ведуть бізнес в доларах і в євро, стурбовані ефектом від санкцій", - сказала Єллен в інтерв'ю виданню Washington Post.

Вона додала, що під впливом санкцій обсяг російської економіки скорочується.

Єллен також зазначила, що в довгостроковій перспективі позиція, яку США займають у сфері експорту новітніх напівпровідників та інших сучасних технологій, допоможе "знизити здатність Росії приймати силові рішення і продовжувати залякувати сусідів".

Глава Мінфіну заявила, що не очікує від європейських країн запровадження санкцій, аналогічних американським, оскільки в них менше вибору в питанні енергопостачання і вони більшою мірою залежать від енергоносіїв з Росії.

Як повідомляв УНІАН, на думку радника глави МВС Вадима Денисенка, після відмови США від російської нафти та газу президент Росії Володимир Путін буде змушений сісти за стіл переговорів.

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