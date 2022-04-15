Словацький міністр констатував "нову світову реальність".

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь через російське вторгнення в Україну називає свою країну "прифронтовою", а Путіна порівнює з Адольфом Гітлером.

Про це він сказав у коментарі The New York Times.

За його словами, раніше, до вторгнення, для його країни було немислимо відправляти через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про стару, радянську, але потужну.

"Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні й понад 330 тисяч українців приїжджають до нашої країни. Зараз парадигма зовсім інша", - зізнався він.

Путін, за словами міністра, "рівний Гітлеру" і повинен бути зупинений в Україні, перш ніж зможе рухатися далі, на захід.

"Україна буквально бореться за наше майбутнє", - констатував він.

Раніше повідомлялося, що Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Крім того, в уряді Словаччини підтвердили дані про переговори між Братиславою та Києвом про продаж самохідних артилерійських установок Zuzana 2.