Генсект НАТО переконував обраного американського лідера, що будь-яка угода не повинна сприйматися противниками США як перемога Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав обраного президента США Дональда Трампа розглядати допомогу Україні як "хорошу угоду" для Сполучених Штатів.

Як пише The Washington Post, у вівторок Рютте заявив, що будь-яка потенційна мирна угода з Росією не повинна давати ворогам США приводу для святкування.

За словами офіційних осіб, НАТО прагне підтримувати Трампа на тлі його заяв про ймовірний вихід США з Альянсу. З його неминучим поверненням до влади лідери почали розробляти стратегію щодо того, як зберегти вклад Вашингтона в оборону Європи.

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Рютте прилетів до Мар-а-Лаго, курорту Трампа у Флориді, наприкінці листопада, ставши першим європейським лідером, який зустрівся з ним після виборів. Рютте сказав у вівторок, що він сказав Трампу, що коли вони обговорюватимуть, що буде далі для України, вони також повинні розглянути, як результат цього конфлікту інтерпретуватимуть Росія, Китай, Іран і Північна Корея.

"Вони всі працюють разом", - сказав Рютте журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО. "І Росія платить за це, наприклад, ракетними технологіями, які потім використовують північнокорейці, щоб загрожувати не тільки нам або … Південній Кореї та Японії, але й материковій частині США".

Рютте сказав, що він намагався переконати Трампа, що будь-яка угода щодо припинення бойових дій в Україні підбадьорить Китай і Північну Корею, кожен з яких є центром уваги майбутнього президента США:

"Щоразу, коли ми досягаємо угоди щодо України, це має бути хороша угода".

Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні за "24 години", а минулого тижня оголосив Кіта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці, своїм посланником, який спробує припинити бойові дії.

Келлог сказав, що Україні, можливо, доведеться тимчасово відмовитися від деяких своїх надій відновити повний контроль над своєю територією в обмін на мир і гарантії безпеки Заходу. Президент України Володимир Зеленський останніми днями заявив, що якщо Україна зможе отримати членство в НАТО - поки що це віддалена перспектива, - то така схема миру може спрацювати.

Але деякі офіційні особи НАТО заявили, що не впевнені, чи зацікавлений російський президент Володимир Путін у переговорах найближчим часом.

"Ми дійсно не думаємо, що Путін зараз серйозно налаштований на переговори", - сказав один високопоставлений чиновник НАТО, говорячи, як і інші, на умовах анонімності. "Я думаю, що Володимир Путін готовий до розмови, але я думаю, що поки він вірить, що перемагає, у нього не буде багато стимулів для переговорів".

У Брюсселі Україна та її найближчі прихильники НАТО прагнуть отримати запрошення до Альянсу, хоча багато дипломатів тут сказали, що це нереалістично, враховуючи невизначеність щодо позиції Трампа та скептицизм з боку деяких країн, таких як Угорщина та Словаччина, які більше прихильно ставляться до Кремля.

Європейські чиновники кажуть, що Рютте та інші європейські лідери намагалися донести до Трампа думку про те, що підштовхування України до поганої угоди може завадити його другому президентству. Європейські лідери хочуть бути впевненими, що вони будуть залучені, якщо адміністрація Трампа наполягатиме на переговорах, і що вони зможуть мати засоби впливу на будь-яку розмову.

Рютте, який протягом 14 років був прем’єр-міністром Нідерландів і вважається майстром створення коаліцій із розбірливих політичних партій своєї країни, звинуватили у встановленні зв’язків із Трампом.

"Він завжди будує мости, тому він знову зробив це в Мар-а-Лаго", - сказав один високопоставлений дипломат НАТО.

Ідеї Трампа щодо України

Раніше ЗМІ повідомили, що план Трампа щодо припинення війни в Україні може включати створення буферної зони, за якою слідкуватимуть іноземні військовослужбовці.

В Естонії вже закликали Європу бути готовою до відправки військ в Україну. У Євросоюзі також повідомили, що такого розвитку подій не можна зараз виключати.

Присутність військових окремих країн обговорювалася й раніше, однак партнери повідомляли лише про готовність повернути своїх військових інструкторів.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що Парижу доведеться обговорювати відправку сухопутних військ, ящо армія РФ прорве лінію фронту.

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